Ricky Martin revoluciona el Marenostrum con sus movimientos de cadera

María Jesús Serrano

Fuengirola (Málaga), 16 ago (EFE). El cantante Ricky Martin ha revolucionado hoy el festival Maresnostrum Music Castle Park en la que ha sido la actuación de cierre del evento estival, donde el portorriqueño ha puesto el broche de oro con sus movimientos de cadera y sus grandes éxitos.

El concierto, que ha dado comienzo a las 22:30 horas con "María", forma parte de la gira que el artista está llevando a cabo por España, un auténtico espectáculo visual y lumínico donde el baile ha sido el protagonista y que ha supuesto el lleno del aforo con la asistencia de casi 10.000 personas.

Largas colas en la Carretera Nacional 340 han precedido la actuación del cantante, y ya por la tarde se dejaba notar en la ciudad costera una cierta densidad del tráfico debido a la gran cantidad de personas que han acudido a la actuación del artista.

Y es que Ricky Martín ha demostrado hoy que sigue cosechando la locura colectiva con una actuación en la que ha conjugado a la perfección sus grandes éxitos con los temas más actuales, sumado a una espectacular puesta en escena compuesta por una estructura de pantallas gigantes y juegos de luces.

El concierto ha seguido con temas como "Love you for a day", "Drop it" y "Adrenalina", con los que el artista no ha parado de animar a los asistentes a bailar, a los cuales no les han hecho falta los ánimos para seguir el ritmo al portorriqueño.

"Buenas noches, Fuengirola, ¿Cómo estás?". "¡Esto es maravilloso!", ha exclamado mientras ha recordado que está empezando su gira europea. "Quiero que sean ustedes, que vuelen. Que se olviden del qué dirán esta noche. Quiero que se vayan de aquí sudados de tanto bailar".

La noche ha estado cargada de sorpresas y de cambios de vestuario del cantante, que ha elegido un batín de tonalidades doradas para interpretar "Vuelve", una de sus canciones "favoritas" y que ha pedido al público cantar con él.

Otros grandes éxitos del artista han sonado como "She bangs", con la que se ha subido a una plataforma de más de dos metros y medio de altura, provocando ensordecedores chillidos que han continuado con "Living la vida loca", con la que ha enloquecido el público.

La parte más melódica ha llegado con "Casi un bolero", "Volverás", "Disparo", que ha causado una gran ovación del público, que ha seguido el tema con las palmas y coreado el estribillo; y "Tu recuerdo", que ha interpretado junto a La Mari de Chambao, grupo que ha hecho de telonero.

El fin de fiesta ha llegado con "Fiebre", armada en un espectáculo de luces en tonalidades de fuego, acompañada de cambio de vestuario y una sensual coreografía, canción que ha sido celebrada con vítores, aclamaciones y baile, que no ha faltado hasta el final de la actuación.

Han seguido temas rítmicos y discotequeros como "Vente pa cá", "Lola, Lola", "La bomba" y "Por arriba, por abajo", con las que el portorriqueño ha hecho enloquecer a su público con sus movimientos de cadera, provocando el éxtasis animando a bailar a modo de clase dirigida, y que ha sido seguida a modo de gran coreografía.

El turno de bises ha llegado con "Pégate", "La copa" y "Mordidita" entre columnas de humo y una lluvia de serpentinas, como los grandes. "Muchas gracias, sois un público maravilloso, cálido. Ustedes sois mi vicio, los llevo a casa, os quiero", ha aclamado mientras abandonaba el escenario.