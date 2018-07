Revólver considera "injusto" que se pueda descargar música gratis en internet

Sergio Jiménez Foronda.

El músico Carlos Goñi, líder del grupo Revólver, ha afirmado a Efe que le fastidia que "la gente, hoy en día, decida que no va a pagar por un disco de música y lo coja" descargado de internet de forma gratuita, algo que considera "injusto".

Goñi (Madrid, 1961) actúa hoy en Arnedo (La Rioja), dentro de Fárdelej Festival, donde celebra el 25 aniversario de uno de sus discos más importantes, "Básico".

Ha explicado que el que la estructura empresarial del mundo de la música haya cambiado le "da lo mismo", pero no cree que sea justo que se pueda descargar música gratis, dado que él ha decidido que no pagaba por discos que no le gustaban, pero no los ha bajado de internet.

"No creo que sea justo; yo regalaré mi música el día que ponga en internet, 'Merluza de pincho del Cantábrico salvaje', y automáticamente aparezca encima del teclado", ha indicado esta músico, para quien es un error que se regale la música, aunque "luego, cada uno, que haga lo que quiera".

Las canciones de Revólver, ha proseguido, están disponibles en plataformas de "streaming", pero "algo tiene que cambiar" con este servicio porque, si se supiese el dinero que le corresponde al artista por cada reproducción, se sentiría "más ridículo todavía", puesto que por cada millón de reproducciones en YouTube, les corresponden unos 1.000 euros.

"No me estoy quejando de nada; si te interesa, dices que sí y, si no, dices que no. Nadie te obliga (a estar en 'streaming'), eso ni se me ocurriría juzgarlo. Pero sí juzgo el hecho de decidir que no quieras pagar por algo y, aun así, tener la opción a tenerlo", ha subrayado.

"Básico" es "un buen álbum, las canciones han envejecido francamente bien y funcionan bien", según Goñi, cuyo balance de su carrera desde entonces es "positivo" por la felicidad que le produce poder hacer "tantos conciertos al año" y haber cumplido el sueño de dedicarse a la música y vivir dignamente de ella.

Este disco nació tras una gira de presentación del anterior, "Si no hubiera que correr", con el que hizo unos treinta conciertos acústicos que tenían más éxito que las actuaciones normales, por lo que la discográfica le propuso grabar un disco en este formato.

"En el panorama musical actual español hay más cosas que no me gustan que cosas que me gustan, no sé por qué; hay menos canciones que me gusten mucho que hace unos años, y no creo que sea una cosa generacional, porque hay mucho músico de fuera que me gusta", ha incidido.

Ha concluido que jamás ha tenido planes de cuándo sacará un disco, sino que trabaja, escribe y, si cree que tiene material para sacar un álbum que merezca la pena, lo hace.