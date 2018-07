Antes de comenzar la final del Mundial, Will Smith, Era Istrefi y Nicky Jam han interpretado la canción oficial del Mundial 'Live it Up'. El artista norteamericano, con orígenes en Puerto Rico y República Dominicana, es el compositor de la música y la letra del tema, que como suele suceder en este tipo de eventos, lanza un mensaje de unidad y amistad entre los pueblos y naciones de la Tierra.

Nicky Jam, llamado Nick Rivera, nació en Boston, Massachusetts, de padre puertorriqueño y madre dominicana. Cuando tenía diez años, la famlia se trasladó a Puerto Rico, donde el artista creció. Con tan solo catorce años grabó su primer álbum ...Distinto a los demás. No tuvo demasiado éxito, pero le sirvió para comenzar su carrera musical.

Durante los años 90 y 2000, actuó muchas veces junto a Daddy Yankee, formando un duo conocido como Los Cangris. Juntos, sacaron muchos de los temas más exitosos de los comienzos del reguetón, como Sábanas Blancas o Sentirte. Poco a poco, la relación entre ambos fue degenerando, y comenzó a surgir una rivalidad.

En 2004, Nicky lanzó el álbum Vida escante, que no tuvo el éxito deseado. Mientras tanto, Daddy Yankee saltaba a la fama mundial con su éxito Gasolina.

Intentando relanzar su carrera musical, Nicky Jam se trasladó a Colombia, donde lanzó su tema Voy a Beber. En Colombia retomó la senda del triunfo y volvió a grabar con Daddy Yankee, la canción El party me llama.

En 2015, su canción El perdón, que contó con la colaboración de Enrique Iglesias, se convirtió en un éxito mundial, asentando a Nicky Jam en la élite del reguetón mundial.

Hoy ha sido su gran consagración, actuando ante más de 80.000 personas en el evento deportivo del año. Para celebrarlo, ha actuado con una camiseta con la cara de su amigo J Balvin.