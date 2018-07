PSOE lamenta que un "error humano" haya frenado la renovación de RTVE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado hoy que el pleno de la Cámara Baja no ha conseguido la mayoría absoluta para completar la renovación de RTVE debido a un "error humano" que, ha dicho, "todos lamentamos".

Además, ha anunciado que consultará a los letrados de la Cámara por si puede celebrarse una segunda votación.

No obstante, Lastra ha asegurado que desde la presidencia del Congreso ya le han comunicado que "no ven" la celebración de una segunda votación para elegir a los cuatro consejeros restantes, por lo que no descarta la designación de un administrador único, tal y como prevé el real decreto aprobado por el Gobierno.

"Lo que hoy se produjo fue un error humano, una equivocación. En la anterior votación, hace dos semanas, también hubo un caso parecido. Cualquiera que se haya equivocado, les aseguro que estará lamentándolo profundamente", ha manifestado Lastra en su comparecencia tras el pleno.

La portavoz socialista ha señalado que el PSOE está buscando una "salida" ante esta "situación nueva", para lo que se pondrá en contacto tanto con los letrados de la Cámara como con el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios "que apoyaban el desbloqueo de RTVE".

En caso de que no se celebre una segunda votación y se proceda a la elección del administrador único, Lastra ha indicado que se trataría de un "administrador consensuado, pactado y negociado con los grupos", puesto que debe ser ratificado por la mayoría absoluta de la Cámara.

Por otra parte, Lastra ha defendido que el Gobierno aprobó un "buen decreto", que cumple "escrupulosamente con la ley", y ha subrayado que el primer objetivo del texto, el de "desbloquear" el concurso público, "ya está hecho".

En este sentido, la diputada espera que "el concurso se publique en los próximos días en el BOE y que en poco espacio de tiempo esté un consejo definitivo".

Asimismo, la representante de los socialistas ha desmentido que este procedimiento para renovar la cúpula interina de RTVE haya costado más de un millón de euros, tal y como ha asegurado hoy el diputado del Partido Popular Ramón Moreno, puesto que "nadie ha venido 'ad hoc' a un pleno, porque ha habido comparencias de otros ministros".

"No sé a qué se refiere el PP sobre cuánto nos ha costado este proceso. Cuando se convoca un pleno, es nuestra obligación venir a votar. A eso nos dedicamos", ha asegurado.