La presidenta de CIMA aprueba las nuevas ayudas al cine, aún "insuficientes"

La presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), Cristina Andreu, ha dicho hoy a Efe que el mayor problema de las cineastas, a las que la nueva Orden ministerial de ayudas discrimina positivamente, es que lo logrado a ese respecto "no es suficiente", porque aún están fuera de los grandes presupuestos.

Aunque lo que recoge la Orden, cuyo texto publica hoy el Boletín Oficial del Estado, es lo que se acordó con el gobierno anterior, el del popular Óscar Grahefenhain, Andreu declara que las mujeres cineastas siguen pensando que "no es suficiente", y piden "más", aunque entienden que "esto es un primer paso" en positivo.

El agobio de las mujeres cineastas viene más por "la falta de dinero que por el hecho de que la orden haya tardado o que haya una o dos convocatorias", ha dicho Andreu, porque al final "el dinero que se reparte es muy poco".

En ese sentido, ha indicado que no tiene conocimiento de rodajes que se hayan paralizado este año y que 2018 no será un año "en blanco" a pesar de todo, ya que se verán "las películas que se hayan hecho el año pasado. No creo que el retraso ni el hecho de que todas las peticiones de ayudas se vayan a hacer a la vez influya en eso", ha señalado.

Aún con la nueva Orden, ha denunciado Andreu, "es muy difícil que las mujeres lleguen a las ayudas generales, es decir, las de gran presupuesto, las que juegan en la gran liga.

"La mayoría de las mujeres optan a las ayudas selectivas, que son las de menor presupuesto y no tienen una tele detrás, que es lo que realmente marca la diferencia. Y luego están detrás de muchísimos documentales. Eso quiere decir -apunta Andreu- que las mujeres están, pero con menos dinero, de modo que siguen teniendo más difícil llegar al gran público".

Como ejemplo de sus palabras, la directora y guionista trae a colación que, de los más de 60 largometrajes españoles que quedan por estrenar antes de que acabe 2018, "si hablamos de películas de gran presupuesto -aclara Andreu-, sólo tres son de mujeres: Icíar Bollaín, Gracia Querejeta y Mar Targarona".

"Creo que con el nuevo ministro y con la nueva directora general de cine vamos a avanzar mucho más", asegura la presidenta de la asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, quien ya se ha reunido con ambos, prácticamente nada más llegar al ministerio.

Asimismo, ha agradecido la conversación "superamigable" mantenida con los dos y más "la intención de potenciar a la mujer en el cine" del equipo ministerial, ha manifestado Andreu, para añadir que "nos pareció que podremos trabajar muy bien con Navas".