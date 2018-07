Pérez-Reverte amenaza con dejar la RAE

Arturo Pérez-Reverte ha confirmado a través de Twitter que, si se revisa la Constitución Española para que tenga un lenguaje inclusivo entre hombres y mujeres, se marchará de la Real Academia Española (RAE), en la que ostenta la silla T. El escritor, ha hecho este anuncio a través de Twitter, respondiendo a un seguidor que le incitaba a irse si se producía esta revisión de la Carta Magna.

El tweet al que respondía el escritor calificaba esta adecuación como un intento de "domesticar la RAE". Afirmaba que "solo Pérez-Reverte se marchará dando un sonoro portazo", y acusaba al resto de "cobardes". Ante este tweet, Pérez-Reverte respondía afirmando que "tiene usted mi palabra".

Tiene usted mi palabra. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 10 de julio de 2018

Pérez-Reverte también aprovechó para compartir por Twitter dos artículos de la RAE referentes a este tema lingüístico. El primer artículo hacía referencia al sexismo lingüístico y la visibilidad de la mujer, y el segundo, que compartió justo después, era de un artículo que exponía que los desdoblamientos son "artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lungüístico".

La propuesta de revisar la Constitución Española para que tenga un lenguaje inclusivo entre hombres y mujeres fue presentada por la ministra de Igualdad, Carmen Calvo. La ministra declaró que tenemos una Constitución "en masculino, que se corresponde a hace 40 años". Y a su juicio es necesario adecuar la Carta Magna a un lenguaje "correcto y verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres".

El director de la RAE, Darío Villanueva, también habló de esta reforma y dijo que esperaba que esta petición "no incluyera directrices" para que no "se establezca qué dirección puede llevar la respuesta que la Academia tiene que hacer". Para Villanueva, esta reforma "es un tema muy serio, no es solo cuestión de cambiar palabras".