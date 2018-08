Peralada visiona el estreno de la ópera barroca 'Acis y Galatea' de Händel

El Festival de Peralada (Girona) ha presagiado hoy el estreno de una nueva producción de la obra dramática más popular en vida del compositor inglés, Georg Friedrich Händel, 'Acis y Galatea', estrenada originariamente en 1718 en Cannon (Inglaterra).

El joven director y dramaturgo sevillano, Rafael R. Villalobos, ha sido el encargado de la dirección escénica del concierto de esta noche, el cual ha tenido lugar en el Claustro del Carme del Castell de Peralada.

El espacio escogido, único por su belleza y su sonoridad, ha permitido trasmitir la esencia de la obra y resaltar el carácter anglosajón de la pieza en el trato de los personajes y su estética general.

En esta ocasión, 'Acis y Galatea' ha reunido a cinco voces españolas encima del escenario como han sido Roger Padullés (Acis), Lucía Martín-Carton (Galatea), Víctor Sordo (Damon), Hugo Bolívar (Coridon) y Josep-Ramon Olivé (Polifemo).

Compuesta a partir del libreto de John Gat, basado en el episodio de la Metamorfosis de Ovidio, esta ópera pastoral destaca por la presencia de la naturaleza tanto en el transcurso de la trama como en el tratamiento musical de la orquesta y de las voces.

Considerada musicalmente como uno de los mejores ejemplos de la ópera inglesa, 'Acis y Galatea' explica la historia de un triángulo amoroso entre Galatea, su amante Acis y el titánico e impositivo Polifemo.

Durante la interpretación, el público ha podido apreciar el amor eterno que sienten Galatea y Acis a través de cantos como "Oh, the pleasure of the plains" o "Hush, ye pretty warbing quire!".

Polifemo, por su parte, en el intento de robar el amor de Galatea se ha enfrentado a Acis, quien ha muerto en la lucha y ha terminado transformándose en una fuente.

Toda la obra ha transcurrido en un mismo espacio, ideado por el joven italiano Emanuele Sinisi, donde ha colocado una cama en el centro precedido por una brillante pasarela blanca.

Con esta interpretación, la ópera 'Acis y Galatea' ha vuelto a Peralada después de 22 años y en una versión renovada, fresca y naturalista de la mano del joven 'regista' Villalobos.

La orquesta barroca Vespres d'Arnadí, en formato de cámara, ha tomado el mando de la interpretación musical, la cual ha sido dirigida por el italiano, Fausto Nardi.

La propuesta para esta noche ha tenido una muy buena aceptación entre el público de Peralada, quien ha dedicado largos aplausos al elenco y, sobre todo, a Fausto Nardi y a la orquesta.

Además de 'Acis y Galatea', también 'Rinaldo', otra de las óperas más prestigiosas y reconocidas de Händel, estuvo presente en el festival ampurdanés el pasado 5 de agosto.