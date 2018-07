Pedro Aunión, de nombre de la tragedia a inspirador de las artes escénicas

Pepi Cardenete.

Pedro Aunión, especialista en danza aérea, coreógrafo y bailarín, falleció hace un año mientras actuaba en el Mad Cool. Ahora, festival y familia se han unido para crear un nuevo espacio para jóvenes artistas emergentes: "Nos parece genial, porque es lo que realmente le gustaría a él", explica su hermana a Efe.

Danza contemporánea, moda y creación audiovisual estrenaron ayer en el arranque de la tercera edición del Mad Cool el Espacio Pedro Aunión, una nueva superficie que tanto la familia como el festival han montado como homenaje al artista (Madrid, 1975).

"La idea nos la propuso el Mad Cool a nosotros y desde el principio nos pareció bien, porque todo lo que sea mantener vivo el nombre de mi hermano, y sobre todo su legado artístico, a nosotros es algo que nos va a parecer siempre bien en cualquier de sus formatos", comenta Mónica Aunión.

Bajo el nombre de su hermano, irán pasando por este gran carpa, con capacidad para 1.000 personas, artistas como Adrien Mondot y Claire Bardainne con el espectáculo "Hakanaï", a caballo entre la danza y la animación, o la compañía española Toom Pak, adalid de la percusión con el reciclaje como base.

"El Mad Cool nos dio la oportunidad de participar en contenidos, y la verdad es que en este año no hemos podido. No porque no hayamos tenido la oportunidad, sino porque este año ha sido realmente complicado para nosotros", dice Aunión.

El 7 de julio de 2017, el artista se precipitaba desde 30 metros mientras actuaba colgado en una jaula, con "Purple Rain", de Prince, de fondo, en La Caja Mágica, el recinto en el que se desarrollaba el festival.

"No hemos tenido el ánimo de participar en contenidos, pero sí es cierto que el Mad Cool nos ha hecho partícipe de todo lo que iba confirmando y en qué línea lo iba trabajando", comenta Aunión, al tiempo que añade que sí se ha mantenido "una pequeña parte" del espectáculo de "zancudos" de su hermano.

Un artista "nato" que militaba en asociaciones del gremio y de riesgos laborales, y que fue alumno de la escuela de baile flamenco y danza española de Pilar López, se formó en danza contemporánea en el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en Arte Dramático con Cristina Rota.

"Le costó mucho esfuerzo llegar y hacer las cosas que hizo, y al final el legado que él deja es bonito. Nosotros vamos a estar, la familia, al lado del Mad Cool para todo lo que necesiten", añade.

El festival, continúa, quiere seguir la línea que había planteado el artista de generar un espacio donde tengan cabida artistas emergentes y propuestas "un poco más arriesgadas".

"Cuando nos dijeron que querían que su nombre fuera siempre ligado al Mad Cool, nos pareció genial, porque es lo que a él realmente le gustaría. Le da un sentido a todo lo que ha pasado y a su paso por aquí", apostilla Aunión.

Miguel Aguado, responsable de Comunicación Estratégica del festival, asegura que se sentían "con las ganas de hacerlo" y que al final han llevado a cabo lo que los seres queridos de Aunión les trasladaban.

"La ilusión que tenía Pedro era triunfar en su país, como lo estaba haciendo fuera de España, y que hubiera plataformas para poder hacerlo", añade Aguado sobre este nuevo espacio en el que "intentan" que puedan encontrarse nuevos creadores, "gente creativa y artística, como él lo era".

Así, familia y festival firman una suerte de cantera para jóvenes promesas que se mantendrá en futuras ediciones. "Es el mejor homenaje y recuerdo que podemos hacer para un artista como Pedro", asegura Aguado.

"Es una parte emocional nuestra: lo sentimos como algo que nos ha marcado y nos ha enseñado también. Y en este caso queremos que todo esto transcurra con ese sentir", remarca Aguado.