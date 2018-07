Paul McCartney vuelve a cruzar Abbey Road 49 años después

Muchas son las imágenes que nos vienen a la cabeza cuando recordamos a los 'Beatles', pero sin duda, la que más nos viene a la mente es la famosa portada del disco ‘Abbey Road’ en la que veíamos a todos los integrantes del grupo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cruzando esta famosa calle del noroeste de Londres.

Era 1969 y la banda inglesa y el mundo entero vivía una auténtica ‘Beatlemanía’, pero nadie se imaginaba que este, el de ‘Abbey Road’, sería el último álbum que grabaron juntos, ya que 'Let it be' (el último en lanzarse) lo grabaron antes. Quizás, por eso, hizo que esa foto y esa portada se convirtiera en icono.

49 años después, Paul McCartney ha vuelto a cruzar ese famoso paso de peatones de Abbey Road. Y así lo mostró a través de su cuenta de Instagram con un vídeo en el que recrea el famoso paseo que en su día hizo junto a sus compañeros de los Beatles.

��@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Una publicación compartida de Paul McCartney (@paulmccartney) el 23 Jul, 2018 a las 5:23 PDT

Un vídeo que como indica en el texto el propio Paul fue realizado por su hija Mary McCartney, fotógrafa. Tras el paseo, el cantante acudió a los famosos estudios de #AbbeyRoad para dar un pequeño concierto, a algunos afortunados, en el que interpretó canciones de su próximo disco #EgyptStation, que saldrá a la luz el próximo 7 de septiembre