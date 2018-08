Paco Osuna y el techno, pasión por la música por encima del estatus de DJ

Bruno Paneiva Medici.

Cientos de miles de personas han bailado el puro, sólido y creativo sonido de Paco Osuna, uno de los DJ más valorados del "techno" español, un género musical que está en sus peores años, debido a la "anteposición de la fama frente a la calidad", pero que aguanta gracias al trabajo de la "vieja escuela".

"Me da mucha rabia que los DJ de hoy en día se preocupen más por su estatus que por lo que realmente importa: que la gente baile, disfrute tu música y pueda olvidar sus problemas por un momento", explica Osuna (Barcelona, 1974) en una entrevista a Efe, con motivo de su participación mañana en el festival Dreambeach Villaricos 2018.

Lejos quedan los años en los que Osuna se encerraba en un apartamento con los DJ Richie Hawtin y Marco Carola, pinchando "techno" y "house" durante días solo por su amor por la música, "como si fuera una hermandad", y "riéndose" de los artistas comerciales que luchaban por encabezar los carteles.

Han pasado 20 años desde entonces, pero ellos siguen manteniendo frescura y actitud, con la "pequeña diferencia" de que ahora son los artistas más consagrados del panorama, capaces de llenar clubes y festivales con su música.

"Para mí lo más importante era sonar con discos desconocidos; era capaz de comprar 3 copias del disco que más me gustaba para que no lo tuviese nadie. Tener un sonido único, innovar, aprender, crearte una personalidad de ti mismo como DJ", recuerda.

Un "sonido único" que no se limita a las etiquetas, ya que el pinchadiscos "prioriza la música" antes que las clasificaciones, motivo por el que es capaz de escuchar 1500 canciones a la semana para escoger, "con mucha suerte", entre 15 y 20 canciones para futuras sesiones.

"Pocas veces dejo las cosas determinadas a la espontaneidad. Siempre hago una carpeta donde calculo que puedo tocar 15 y 18 canciones por hora, llevando un total de 50. Y, si veo que no acierto, siempre cuento con variaciones", revela.

Siempre le ha gustado "la intensidad", aunque haga sesiones de "minimal" o "deep techno" e introduce efectos, redobles, cajas de ritmos... "Hay mil manera de crear intensidad sin poner música dura", afirma.

Tras su paso por Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería), actuará una decena de veces en menos de un mes, "algo normal" en los DJ que, como él, suelen hacer 18 sesiones al mes.

"La gente no entiende que pueda pinchar diferente en distintos eventos. Hay que ser coherente con la música, atendiendo al DJ de antes y después, y siempre dentro de cada estilo. Hay que ser menos egoístas y pensar en el bien de la noche", aclara.

Tras vivir el nacimiento de su hijo, Osuna está "muy motivado" para producir y prevé la publicación de un nuevo "track" que "le encanta" y de un álbum "diferente" en el futuro.

"Después de muchísimos años, me siento otra vez con ganas de sentarme en el estudio, de aprender y de plasmar mis ideas. Tengo planeado un álbum de electrónica que no tiene nada que ver con lo que he estado haciendo; puede incluso que no lo publique a mi nombre, quién sabe", confiesa.