Mimi Doblas dice adiós a OT 2017 y a la época "de ser la última de la cola"

Javier Herrero.

Se acabó lo de ser "la última de la cola" para Mimi Doblas. Para la primera concursante apeada de Operación Triunfo 2017, esa "época" se cierra este sábado junto con la gira del concurso, final al que llega convertida en una de sus más prometedoras figuras gracias al impulso del tema "Ya no quiero ná".

"El otro día una amiga me decía que qué envidia de canción me habían hecho, pero lo cierto es que no había mucha gente que apostara por mí; desde luego nadie iba a venir a darme a mí un 'hit', así que me lo construí yo", precisa esta granadina en una charla con Efe tras alumbrar su propio proyecto coreomusical, Lola Índigo.

Compositora, bailarina y cantante, Doblas (Huétor Tájar, 1992) tardó exactamente "20 minutos" en alumbrar la citada proclama de empoderamiento femenino y sonido marcademente urbano, pese a haber sido grabado en la apacible Granja de San Ildefonso (Segovia), con Bruno Valverde como productor.

"Supongo que si llevas tanto tiempo conteniendo algo dentro, cuando llega el momento de ponerlo en el lienzo, lo escupes", aduce la artista sobre la celeridad con la que surgió este tema que muchos han asimilado con "El anillo" de Jennifer López, "comparaciones normales", asume su autora, dado que ambos son "funks cariocas".

Fue "Ya no quiero ná" lo que terminó de convencer a Doblas de que tenía una baza que jugar ante Universal Music, la discográfica que en un primer momento le propuso ir en comandita con tres de sus excompañeros de OT 2017: Nerea, Agoney y Raoul.

"Por el cariño que nos tenemos, las cosas fluían muy bien, pero cada uno teníamos nuestra forma de expresarnos", esgrime al ser preguntada por qué no salió adelante esa propuesta grupal.

Y es que una idea venía cuajando en la mente de Doblas desde hacía tiempo, mucho antes incluso de su paso por Operación Triunfo, y consistía en unir todas aquellas disciplinas en las que se había formado, primero el baile, que la llevó hace años a "Fama", otro concurso de talentos, y después la música, en la que empezó a foguearse mientras trabajaba en China.

Incluso el nombre de Lola Índigo viene de lejos, concretamente un par de veranos, cuando en un retiro en Tailandia conoció a una neoyorquina que le explicó lo que significaba ese color azulado: "Una nueva generación de personas con una empatía superior, una especie de revolución espiritual".

"Pensé que si algún día tuviese mi proyecto, lo llamaría así, y también Lola porque simboliza mucho la fuerza femenina. De hecho, si tuviese una hija, la llamaría así... y esta es mi hija", explica ante el nacimiento de su proyecto junto a Laura, Mónica, Saydi y Claudia, cuatro excompañeras bailarinas a las que llamó para colaborar.

En cualquier caso, esto no es un Pussycat Dolls a la española, precisa la artista, aunque reconozca que el símil se le pasara por la cabeza. Lola Índigo es básicamente Mimi Doblas, arropada por quien quiera estar con ella.

"Ya no quiero ná" supera con creces los 9 millones de reproducciones en Spotify, entró en la lista de los 50 temas más virales del mundo, es tercera en esa misma lista en España y el videoclip, facturado por la productora El Chico de los Recados, acumula más de 18 millones de reproducciones.

Por si fuera poco, en breve arrancará su participación en la nueva edición del concurso de imitaciones "Tu cara me suena" de Antena 3 tras un cásting para el que preparó "Anaconda" de Nicki Minaj, entre otras.

Además hay un disco en ciernes ("probablemente un EP") que está cocinándose actualmente y que podría estar listo para el año que viene, con un sonido "cien por cien urbano", temas nuevos y una remezcla de "Ya no quiero ná".

"Solo conozco una dirección, que es trabajar. En OT lo hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Sin desmerecer el concurso, para mí fue una parada más, porque ya había estado en 'Fama' y me habían dicho que no en muchísimos cástings", reflexiona antes de concluir: "Si te reman a la contra, tienes que tirar tan fuerte que, cuando dejan de hacerlo, explotas como un cohete".

Este sábado actuará en Almería junto al resto de participantes de OT 2017 en el último concierto de la gira, con Lola Índigo como invitadas estrella. Posteriormente ofrecerá dos conciertos a solas de su formación: uno el 3 de noviembre en la sala Aliatar de Granada y otro el 9 de ese mes en la sala Bikini de Barcelona.