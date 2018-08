Mikel Erentxun:Me pone conquistar al público de festival que no viene a verme

Raquel Abete.

El cantautor donostiarra Mikel Erentxun ha asegurado a Efe, antes de su actuación de hoy en el MUWI Rioja, que tocar en un festival "es todo un reto porque mucha parte del público no viene a verte a ti en concreto", por lo que "lograr conquistarlos" es algo que le "pone mucho".

"A los festivales acuden personas que vienen a ver a muchos grupos, y saber que delante hay gente que, quizá, no viene a verte a ti, y que, a lo mejor, ni le gustas y tan solo está esperando a que se acabe tu actuación para ver la que viene después, es todo un reto muy atractivo para mí", ha relatado.

Erentxun, quien llega a Logroño tras actuar en diferentes festivales, como Sonorama y Jazzaldia, ha reconocido que el objetivo de todos los músicos es "aguantar en el escenario, que cada actuación sea única, que no se convierta en una rutina y que cada concierto tenga su propia alma y sea especial".

"En mi caso es relativamente fácil porque no llevamos un esquema del concierto o un repertorio fijo, sino que improvisamos mucho, además, a mí no me gusta ensayar", ha comentado.

"No ensayamos nunca, y eso tiene de bueno que pueden pasar muchísimas cosas y nunca hay dos conciertos iguales. Yo creo que a cada concierto le damos su personalidad propia porque, además, no es solo lo que hacemos nosotros sino lo que hace el público", ha reflexionado.

El eje del concierto del MUWI será su ultimo disco, "El hombre sin sombra" (2017), además de interpretar otras canciones, e incluso quizá "se deje caer" alguna de Duncan Dhu, aunque matizado todo depende de cómo vean al público.

"Cuando empiezas a ver a la gente cantando una canción o, aunque no se la sepan, notas que están disfrutando del concierto, se siente un subidón terrible", y eso es algo que ha confiado en que pase en el MUWI, "porque en el momento en el que ya hay una conexión público-artista es cuando se produce la magia".

Respecto a su próximo disco, Erentxun ha desvelado que a diferencia de sus dos anteriores trabajos, "Corazones" y "El hombre sin sombra", que tenían un hilo conductor, en el siguiente "no parece que vaya a ser así", porque las letras, por ahora, "son bastante inconexas".

"Me están saliendo historias muy distintas entre ellas, por lo que este parece que va a ser un disco más abierto que los anteriores", ha concluido.