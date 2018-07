Manolo García: "La música, para mí, no es un negocio, es una pasión"

Quince nuevas canciones compuestas por Manolo García en los últimos tres años conforman "Geometría del rayo", un disco que "tira la caña para pescar esa chispa de felicidad que a veces está ahí" y conjurar "la epidemia general de descontento que se ha extendido en este mundo trastocado". El músico catalán procura tener la caña a punto y parece que pesca bastante."Yo siempre estoy contento, tengo días malos, pero soy feliz porque me dedico a la música que me da alegrías, como este nuevo disco, que me encanta. Si no me gustara, no lo editaría".

"Geometría del rayo", que ya está en el mercado, navega por el mundo interior del inolvidable cantante de El Último de la Fila, con temas en los que se mantiene fiel a su personal estilo y que hablan de amor, desamor, pasión y surrealismo. Reconoce que el periodo creativo previo a los conciertos también le gusta mucho y disfruta "paseando, mirando a la gente y sentándome en un banco a escribir unas palabras que me ha sugerido algo o alguien y que se acaban convirtiendo en una canción".

A sus 62 años, Manolo García asegura que sigue aprendiendo y que mantiene el espíritu juvenil porque, como dice en una de sus canciones, "nunca es tarde cuando el verso cunde". En el programa de 'La Noche de COPE con Rosa Rosado', Manolo García ha querido plasmar todas sus sensaciones respecto a su último trabajo, además de repasar largo y tendido su dilatada carrera en el mundo de la música, tanto en 'El Último de la Fila' como en solitario.