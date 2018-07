El Mad Cool más caótico

Mad Cool termina como empezó, generando noticias y sobresaltos, además de un lema contra los privilegios en festivales que bien hubiera servido como reclamo para las largas colas de la apertura, propuesto por unos Queen Of The Stone Age (QOTSA) líderes de masas: "Let them in!".

El líder de la banda estadounidense, Josh Homme, ha incitado una pequeña insurrección en mitad de su concierto con ese "¡dejadlos pasar!", dirigido a los cuerpos de seguridad que gobernaban el acceso a la zona VIP, algo desangelada y situada justo delante del escenario, antes de animar al público a forzar su entrada: "¡Saltad las vallas!".

La organización ha accedido a la propuesta y el espacio se ha llenado sin incidentes, aunque a más de uno se le habrá detenido la respiración habida cuenta del aforo de esta cita, 80.000 personas por día, y de los caóticos antecedentes consecuencia de esa ampliación: los atascos del primer día o la cancelación de Massive Attack ayer, molestos por la cercanía de otro concierto.

Así finalizaba un Mad Cool que ha dado más que hablar por lo que ha pasado fuera del escenario que dentro. Tres hechos concretos han marcado una edición que venía precedidada por la de la muerte de un equilibrista el pasado año cuando se cayó de una grúa en la que hacía su show.

LARGAS COLAS EL PRIMER DÍA

El Festival tendría que haber arrancado con Pearl Jam como absolutos protagonistas, pero fue el caos en los exteriores del recinto lo que marcó la jornada, con largas colas y protestas del público que compartían sus quejas en las redes sociales.

En las primeras horas de la jornada, que aspiraba a recibir a 80.000 personas con todos los abonos y entradas agotados desde hace meses, los protagonistas de las charlas y las redes no eran las actuaciones de Eels o Fleet Foxes, sino quejas por las caminatas e imágenes de largas colas de varios kilómetros al sol en julio, en competencia con atascos de más de 1 hora para acceder al párking.

Una vez dentro, las críticas no han cesado por molestias derivadas de la movilidad en algunos puntos de este recinto pese a sus 200.000 metros cuadrados de extensión, el mejunje de sonidos simultáneos de varios conciertos, fallos en las cobertura de datos (incluso en la sala de prensa) y más esperas interminables en los puestos de comida, hasta en las zonas VIP.

La organización del festival Mad Cool atribuyó el colapso vivido en su primera jornada a "un problema con la red en todo el recinto" y a que "un tanto por ciento muy alto" de asistentes tuvo que canjear in situ sus entradas por las pulseras de acceso.

"Debido a un problema con la red en todo el recinto, el acceso al Espacio Mad Cool se ha producido con más incidencias de las esperadas en la primera jornada del festival", señala la organización en un comunicado.

"Lamentamos profundamente las esperas y las largas colas a todos los asistentes. Agradecemos a todo el público la comprensión ante los imprevistos. Estamos seguros de que las dos siguientes jornadas se desarrollarán con total normalidad".

MASSIVE ATTACK CANCELA SU CONCIERTO

El concierto del grupo británico estaba programado en el escenario The Loop a las 1:45 de la pasada noche, pero pasaban los minutos y el concierto no arrancaba.

Ante la falta de explicaciones pese a la enorme expectación, que hizo que se sobrepasara la capacidad de la carpa electrónica, con gente apelotonada ante todos sus accesos, se produjeron pitidos de protesta y una tensión creciente que finalmente no fue a más.

Finalmente, dos horas después del que debía haber sido el inicio del "show", la organización emitió un comunicado en el que afirmaba que el grupo suspendió el concierto de forma unilateral "achacando que el sonido del escenario donde en ese momento actuaba Franz Ferdinand molestaba para la realización de su show".

La organización del Festival Mad Cool dijo a través de la cuenta oficial de Twitter que lo había intentado "todo" para evitar la cancelación del concierto.

"Sentimos mucho las molestias que os haya podido generar su cancelación. Desde la organización se intentó todo para que no ocurriera y en cuanto se vio que la decisión de la banda era definitiva se comunicó por todas las vías posibles".

UNA LANZADERA SUSPENDIDA DE UN PUENTE

El colofón a los despropósitos del festival, aparte de la actuación de Queen Of The Stone Age (QOTSA), lo ha puesto otro suceso: Un autobús de la EMT que prestaba servicio como lanzadera entre el festival Mad Cool y plaza de Castilla ha sufrido esta madrugada un accidente quedando suspendido en un puente de la M-11 cuando el conductor, que en ese momento no llevaba pasajeros, ha perdido el control y ha chocado con un lateral.

El suceso, en el que el conductor ha resultado herido leve, ha tenido lugar poco antes de las seis de la mañana en el kilómetro 1 de la M-11 en sentido salida, después de que el autobús dejase a los usuarios, provenientes del festival, en plaza de Castilla.

Ha sido necesaria la intervención de bomberos para rescatar al conductor, que sufre una herida pequeña en un brazo y ha sido asistido por Samur-Protección Civil.

Además, los bomberos han asegurado el autobús -de gas natural y en el que se ha cortado todo suministro eléctrico- para que no cayera por el puente y después lo han retirado con una grúa.

UN ACRÓBATA FALLECIÓ EN EL MAD COOL 2017

Esta accidentada edición llegaba con el precedente del año pasado, cuando el acróbata Pedro Aunión falleció tras caer de una altura de 30 metros mientras actuaba en el festival de música.

Aunión era director de la compañía de artes escénicas In Fact y experto en danza aérea. El suceso tuvo lugar sobre las 22.55 horas en el escenario principal del festival cuando el acróbata realizaba una performance en la que se ha introducido en una urna de metacrilato que ha sido izada por una grúa hasta una altura aproximada de más de 20 metros. Iba sujeto a un arnés a la altura de la cadera.

Rápidamente los vídeos del suceso comenzaron a circular por las redes sociales y las peores sospechas se confirmaban una vez que las asistencias le socorrieron rápidamente y que estuvieron intentando reanimarle durante cerca de media hora, en el suelo y en la UVI móvil.

Desgraciadamente para la organización, el Mad Cool está dando titulares más allá de la música.