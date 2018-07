Luis García Montero: No me avergüenzo de mi militancia política

El poeta Luis García Montero, al que mañana nombrará el Consejo de Ministros nuevo director del Instituto Cervantes, ha sido siempre "una persona comprometida" ideológicamente: "no me avergüenzo de mi militancia política pero nunca he sido del partido del Gobierno actual", ha asegurado a EFE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó hace unos días al granadino (1958) para ofrecerle la dirección del Cervantes, que hasta ahora ha dirigido Juan Manuel Bonet, y él le pidió que le dejara "pensarlo" y "hablarlo " con su mujer, la escritora Almudena Grandes.

Lo pensó y le dijo que sí y ayer le llamó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para anunciarle que hoy lo harían público: "estaba en mi casa de Cádiz y me he cogido el tren para estar aquí", se ríe después de un día, afirma, "de locura", en el que lo primero que ha hecho ha sido llamar a Bonet y luego, al llegar a Madrid, tomarse un café con él para que le "aconsejara y ayudara".

"Dije que sí porque creo que se vive un momento de ilusión en la sociedad española que afecta al tejido social no solo a la política. Es un momento de recuperación del optimismo y desde la gestión cultural, la defensa del idioma y mis relaciones con Latinoamérica que son muchas, creo puedo aportar un grano de arena", explica.

Está "muy agradecido" porque hayan pensado en él porque, recuerda, él es catedrático de filología y un puesto como este "es la culminación" de una carrera como funcionario, pero, sobre todo, por desarrollar un proyecto que emprende con "un gran sentimiento de responsabilidad".

"Conozco bien la casa pero tengo que verla. La semana que viene es la reunión anual de directores del Cervantes, en Alicante, y será un buen momento para ver y escuchar lo que hay. No tengo ninguna idea más allá de ver lo que hay. La exigencia es hacerlo lo mejor posible", adelanta.

Lo que sí sabe, precisa, es que quiere defender la riqueza de "las otras lenguas" y subrayar con su trabajo "la importancia de establecer un diálogo fecundo y rico con todos".

Asegura que ha sido una persona comprometida políticamente desde los años 70 y que desde que entró en política su "identificación" ha sido con IU -fue candidato por esa formación a la presidencia de la Comunidad de Madrid en los últimos comicios-.

"No me avergüenzo de mi militancia política, pero nunca he sido del partido del Gobierno actual", apostilla.

"Después de 40 años escribiendo, en mis libros están mis opiniones políticas. El Instituto Cervantes es una referencia institucional, así que practicaré la ponderación", avanza.

Tiene cuenta en Twitter pero solo cuelga sus artículos y retuitea lo que le interesa: "más que prudente soy sincero", se ríe de nuevo García Montero, que recalca que él, como decía Machado, siempre ha defendido que la libertad está en poder pensar lo que se dice más que en decir lo que se piensa.