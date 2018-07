Londres celebra el 25 aniversario de Parque Jurásico con una estatuta gigante de Jeff Goldblum

Hace 25 años que Steven Spielberg dejó al mundo boquiabierto con una película de dinosaurios: Parque Jurásico. Basada en la novela homónima de Michael Crichton, con guion del maestro David Koepp, Spielberg compuso un relato dramático lleno de acción y unos efectos especiales asombrosos para la época. De hecho a día de hoy gran cantidad de dinosaurios digitales aún no han sido superados en realismo, y no digamos nada de los animatronics.



Por cierto que la película en España sufrió una potente huelga de actores de doblaje y no pudo llegar con las voces que inicialmente se habían pensado, entre ellas Manolo García para Sam Neill, Pere Molina para Jeff Goldblum y Miguel Ángel Jenner para Samuel L. Jackson.



Uno de los planos más recordados por los fans es el de Jeff Goldblum, el mítico Doctor Malcolm, con la camisa abierta siendo curado tras las graves heridas recibidas en el parque.





Protagonista de miles de 'memes', hoy ha recibido un homenaje gigantesco en todos los sentidos: una estatua de más de 7 metros en Potter's Field, uno de los puntos más turísticos de la ciudad, por lo que no verla es realmente complicada.

Bajo el hashtag de #JurassicJeff, desde la cadena Now TV, responsables de dicha estatua, animan a que todos los fans compartan sus imágenes, y muchos no han dudado en hacerlo.

The rumours are true: There IS a giant topless Jeff Goldblum statue temporarily lounging in front of London's Tower Bridge. We saw it firsthand! Feast your eyes, ladies and gentlemen

#JurassicJeff #londonlife #towerbridge pic.twitter.com/1mh6vnfGpI — LazyTrips (@LazyTrips) 18 de julio de 2018

Can you believe #JurassicPark is 25? ������



To celebrate, we’ve created a Jurassic-sized homage to heartthrob Jeff Goldblum ������



He’s waiting for you at Potter’s Field until dinner time tomorrow ��#JurassicJeff #JP25 pic.twitter.com/Oimt6WAc8A — NOW TV (@NOWTV) 18 de julio de 2018

Actualmente está en cines la cuarta entrega: Jurassic World: El Reino Caído, que hasta la fecha es la película más taquillera del año en nuestro país.