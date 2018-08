La lluvia no afecta a la apertura del Rototom pese a algunos problemas leves

La fuerte lluvia caída esta madrugada en la provincia de Castellón no ha generado desperfectos graves en el recinto del festival Rototom Sunsplash, que abre este jueves sus puertas en Benicàssim, aunque varias pequeñas jaimas se han desplomado por la acumulación de agua y hay zonas encharcadas.

Sin embargo se trata de desperfectos sin gravedad que no afectarán al festival, cuya programación comienza esta tarde y que tiene previsto abrir las puertas del recinto a las 14 horas.

Este miércoles, miles de personas llegadas de 52 países comenzaron a instalarse desde el mediodía en las zonas de acampada para disfrutar del festival de música reggae más importante de Europa.

Según han informado fuentes de la organización a EFE, la tormenta no ha generado desperfectos de gravedad ni en el recinto de conciertos ni en la zona de acampada.

En la acampada no ha habido que proceder a ningún desalojo aunque hay algunas zonas encharcadas por la intensidad de la lluvia, pero "sin que se haya dado ningún tipo de emergencia".

En el recinto de conciertos alguna de las pequeñas jaimas instaladas han caído por el peso del agua, pero se ha procedido a su restablecimiento, mientras que el resto de estructuras. expositores y escenarios no se han visto afectados.

Del mismo modo han señalado que la lluvia no va a generar "ningún tipo de retraso en el horario de apertura previsto" y las actividades empezarán como estaban programadas.

A las 17 horas la Reggae University estrena la programación del festival con un análisis del papel de la mujer en la industria de la música en general, y del reggae en particular con "I'm a rock. Women in Modern-Day Reggae and Dancehall".

Esa charla unirá los testimonios de la exponente del dancehall jamaicano Spice; el de Koffee, joven promesa de la escena musical de la isla caribeña, y el de Inés Pardo, una de las voces más especiales del reggae europeo. Las tres actuarán esta noche en el festival.

La sesión abrirá con el pase del documental "Las que faltaban", de la directora valenciana Vera Carrión, un relato colectivo de lo que es ser mujer en el sector de la música.

La primera jornada tendrá además grandes alicientes musicales como la actuación de Julian Marley & The Uprising, Cocoa Tea ft Koffee y Ben Harper & The Innocent Criminals.