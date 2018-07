Las diez canciones españolas más absurdas de la historia

1. CÓMEME EL DONUT

Glitch Gyals, así se presentaba el dúo formado por Lapili y Jirafa Rey, en el famoso talent show Factor X. Su atrevida coreografía y su absurda letra consiguieron que momentos después de su actuación, el vídeo de ‘Cómeme el Donut’ se hiciese viral en Youtube llegando ya a las 250.000 reproducciones.

Para cuándo Jirafa Rey decía “No nos miréis más, cuidao, somos magnéticos”, ya era demasiado tarde porque estos dos jóvenes malagueños habían captado absolutamente toda nuestra atención.

Cuando ya has superado la de «Pa fuera lo malo, no, no», has dejado de preguntar a todo el mundo «Velázquez, ¿yo soy guapa?» y de contestar «Claro que sí, guapi» y de repente escuchas sin querer «Cómeme el dónut». — La vecina rubia (@lavecinarubia) 17 de abril de 2018

“Cuándo jinetea, ella es asesina” podría ser su frase preferida del tema, una letra muy del estilo de la cantante de rap La Mala Rodríguez. Un descarado estribillo con una puesta en escena más que rompedora han hecho que ‘Cómeme el Donut’ arrase en Youtube con más de 20 millones de visualizaciones en menos de tres meses.

2. MUSLONA

Y de los creadores de ‘Cómeme el donut’ llega ‘Muslona’. Esta vez, la percusión del tema fue realizada grabando el sonido de choque de las piernas de Lapili. Aunque parece una canción igual de irracional que ‘Cómeme el Donut’, esta vez, Glitch Gyals buscaba “mostrar un cuerpo femenino poco habitual en la televisión”.

La poca vergüenza volvió al talent show con “Muslona, muslona, vamos a ponernos de moda”, el pegadizo estribillo que levantó al público del programa.

3. AMO A LAURA

Los Happiness son un grupo de música español ficticio que nació gracias a una campaña publicitaria para MTV España. Todo el mundo hablaba e imitaba el videoclip de esta canción al ritmo de “Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio”. Vídeo en el que podemos ver alguna cara conocida como la de la presentadora Lara Álvarez. El video no tiene una técnica buena, pero si consigue herir dónde más duele. En realidad, nadie quiere sentirse identificado con estos cursis, y tal vez alelados personajes: “Quisiera besarte, pero sin ensuciarte. Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte”.

4. CHIKI CHIKI

Son muchos los que piensan que ‘Chiki Chiki’, canción de Rodolfo Chikilicuatre, ha sido una de las peores actuaciones que España ha llevado a Eurovisión. Lo que si está claro es que gracias a su ‘robocop’ o ‘el brikindance’ es una de las ediciones más vistas por los españoles.

Otros sin embargo creen que la campaña viral que encabezo Rodolfo fue lo mejor que se había visto en la televisión desde hacía mucho tiempo. Y que su disparatada letra es una buena crítica de la música actual.

¿Sabías que la letra inicial de esta canción no pasó los filtros de Eurovisión? Así es, hubo que sustituirla por una nueva ya que nombraba explícitamente a personajes públicos como Hugo Chávez, Juan Carlos I, Mariano Rajoy y José Luís Rodríguez Zapatero: “Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila zapatero, mi amol, ¡ya tú sabes!”.

5. OPÁ, YO VIAZE UN CORRÁ

Aunque Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez formó parte del grupo español ‘Los Ducati’, no alcanzó el éxito hasta esta canción. Es uno de los 30 videoclips españoles más vistos de la historia de Youtube, con más de 21 millones de visualizaciones.

Este rock rústico, que no se parecía en nada a lo que triunfaba entonces musicalmente, acabó convirtiéndose en la banda sonora no oficial de la Selección Española en el Mundial de Alemania: “Opá, yo vi acé un corré, pa esha gallina, y pa esha minino (Opá, yo voy a hacer un corral, para echar gallinas y para echar mininos -gatos-).

6. CHIC PARA MI

¿Y quién no ha tarareado o bromeado con este anuncio? No importa si nunca has comprado ropa online o que no sepas de qué va esta aplicación porque seguro que has escuchado su canción.

‘Chic para mí’ fue todo un éxito consiguiendo que: “Hazme una rebajita” y “Claro que sí guapi” revolucionasen las redes y la calle.

7. SEXY SUMMER

Podríamos decir que Aless Gibaja es algo así como el Paris Hilton español: tiene dinero, ama el rosa, lleva un chihuahua en el bolso, tiene su propia firma online y, también canta.

“Sexy Miami, sexy Canarias, sexy Moraleja…” y hasta 10 lugares sexys más conforman el estribillo de esta canción que hasta Arturo Valls interpretó en este concurso musical.

8. LA BARBACOA

Hay canciones de verano bastante horteras que todos hemos escuchado y bailado, y esta es una de ellas. Su letra es bastante simple, pero muy pegadiza: “La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbacu…”.

Este mítico tema de Georgie Damm podría ser una de las mejores canciones del verano o de las más absurdas de la historia

Pero no es el único éxito inspirada en salsas, el verano del 2000, la canción ‘Mayonesa’ invadió todas las pistas de baile.

9. YO TENGO MI POMPÓN

‘No me llamo Rocío porque nunca tengo frío’ es un trozo de letra de esta canción interpretada por María Figueroa. Durante todo el tema, la graciosa niña de 5 años nos daba pistas sobre cuál era su nombre mientras enseñaba su pompón rosa.

Las rimas de su letra “No me llamo Luisa porque nunca tengo prisa”, pueden parecer escasas de sentido, pero en realidad la cantante intenta recalcar su personalidad explicando que posee una serie de aptitudes que la diferencian del resto: “Yo me llamo María y juego to los días, yo tengo mi pompón”.

10. EL BAILE DEL GORILA

Esta canción de Melody se convirtió en un éxito viral ocupando las mejores listas de España y el extranjero. En esta etapa ‘rumbera’ de artista, ella tenía solo 10 años: “Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como los primates”.

Este tema infantil gustó tanto a niños como a mayores logrando un doble disco de platino en España y un disco de platino en América.

17 años después, Melody ha dejado su etapa inocente y regresa al panorama musical hecha toda una mujer. Hace poco ha lanzado su single ‘Parapá’, un tema con ritmos latinos muy sugerente.