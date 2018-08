Juanes encandila al público de Starlite con su fusión de pop y rock latinos

María Jesús Serrano

Marbella (Málaga), 10 de ago (EFE). El cantante y compositor Juanes ha encandilado hoy al público del festival Starlite, que se celebra en Marbella, con su fusión de pop y rock latinos en una actuación que ha estado enmarcada en el cierre de su gira española "Amarte Tour", con la que ha presentado su último trabajo discográfico.

El artista ha tardado en salir a escena casi media hora y a las 22:55 horas ha entonado las primeras notas de "A Dios a le pido", con la que no ha tardado en llegar la primera gran ovación de la noche.

Con una indumentaria informal de pantalón y camiseta, el colombiano se ha mostrado natural sobre el escenario, donde ha disfrutado del calor de sus seguidores, a los que no ha tardado en animar a ponerse en pie para acompañarle con el conocido tema y seguir el estribillo.

La actuación ha estado marcada por la interpretación de grandes éxitos al inicio y en la fase final, para dejar entremezclar entre éstos los temas de su último trabajo discográfico, "Mis planes son amarte". Así, han sonado temas nuevos como "Fuego" o "Hermosa ingrata", tras el cual le han cantado cumpleaños feliz.

"Buenas noches Starlite, ¡Qué alegría tan grande este momento que no puedo describir con palabras!", ha enfatizado un Juanes emocionado por la reacción del público, variopinto y heterogéneo en edades o nacionalidades.

"Agradecer con ustedes esta noche y celebrar mis 46 años cuatro días después. Uno tiene que cumplir todos los días de la vida", ha resaltado.

"Nada valgo", "Fotografía", "Es por ti" son algunos otros temas que han sonado entre vítores y tarareos de los asistentes, con un Juanes sencillo y entregado que no ha parado de pedir a sus seguidores que bailen, le acompañen con las palmas y a los que ha dejado cantar los pegadizos estribillos.

Le han seguido canciones del nuevo disco como "El ratico", "Bendecido", "Es tarde", "Mis planes son amarte" o "Esto no acaba".

"Marbella, es tan hermoso poder estar hoy". "He venido 18 años a este país y he escuchado mucho de este festival y finalmente he podido venir", ha resaltado entusiasmado el colombiano, quien ha recordado que hace música desde pequeño "y esto es parte de mi sueño y ustedes son parte de esto", ha celebrado entre alabanzas.

La segunda parte del concierto ha estado marcada por sonidos más rítmicos con la cumbia de "Oye mujer", la bachata de "La paga" o "La noche", con una mezcla de reguetón, pop latino y rock, con los que el auditorio de Starlite se ha mantenido en pie hasta finalizar la actuación, a los que han seguido las versiones más roqueras de "Mala gente", "Tengo la camisa negra" o "Me enamora".

El artista ha elegido el turno de bises para introducir el apartado más melódico, donde ha interpretado temas como "Volverte a ver", "Querida", que ha dedicado al cantante mexicano Juan Gabriel, y "La luz", que ha versionado en su faceta más electrónica, convirtiendo la cantera de Nagüeles en una discoteca al aire libre para finalizar con una gran fiesta.

Numerosas personalidades han asistido esta noche al concierto de Juanes, entre ellas la modelo Valeria Mazza, Irene Villa, Bárbara Kimpel, Jaime Martínez-Bordiú, Arantxa de Benito, María Casado, Rosario Mohedano y Antonia Dell'Att, entre otros.