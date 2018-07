John Primer prepara nuevo disco de blues contemporáneo que publicará en otoño

Sergio Jiménez Foronda

John Primer, considerado una leyenda de la música blues, prepara un nuevo disco de blues contemporáneo, que se editará el próximo otoño, con R&B (Rhythm and blues) antiguo y soul, según ha adelantado en una entrevista con Efe.

Primer (1945, Mississippi, Estados Unidos) ha realizado estas declaraciones con motivo del concierto que ofrece hoy en la localidad riojana de Laguna de Cameros, con el que clausurará la sexta edición del Cameros Blues Festival .

Este nuevo disco, al que aún no ha puesto título, es el proyecto más inmediato de este artista norteamericano, quien está inmerso en una gira de conciertos por el mundo, ha explicado.

Sobre su música ha afirmado que el "triste momento histórico actual", propiciado por la crisis migratoria, le motiva y le da razones para tocar este género y hacer que la gente se adentre en el ambiente del mismo y lo entienda un poco más.

Ha aclarado que no quiere tener que tocar blues motivado por los problemas derivados de los tiempos convulsos actuales, sino que preferiría no tener que hacerlo y que no pasaran cosas como, por ejemplo, el conflicto fronterizo de Estados Unidos (EE.UU.) con México.

"El blues no es música triste, es música feliz", en todo caso, pueden estar tristes las personas que lo escuchan o quienes lo tocan, ha resaltado Primer, quien ha añadido que es feliz cuando interpreta este género musical y quiere que la gente disfrute escuchándole.

Para él, existe una diferencia en cómo se utilizan los sentimientos para, mediante la música, generar algo positivo, es decir, en el caso del blues, los sentimientos que se utilizan son tristes, pero llevan a algo alegre.

También ha recalcado que el mundo, tal y como está ahora, ha llevado a un resurgimiento de la música blues, como ejemplifica el que cada lugar al que acude a tocar se llene con mucha gente, "cada vez hay más público y, mientras haya historias que contar, este género seguirá existiendo".

Primer ha incidido también en que, aunque originalmente se atribuye el blues a una música de personas de color, y lo es de forma obvia, también había muchos caucásicos que lo tocaban en su momento y contribuían a su creación.

Este género musical ha tenido una evolución desde sus inicios que ha estado conectada con la sociedad y con la que Primer ha crecido, de tal forma que la música que ha tocado ha sido asimilada por otros músicos, ha destacado.

También ha recalcado que toca blues de la forma en que lo hace porque así lo siente y puede que haya quien tenga un concepto más moderno de este género y lo interprete de forma diferente, pero, en realidad, lo que cuenta es intentar aportar cosas, así se produce la transmisión musical, ha precisado.