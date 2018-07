Gorillaz y Noel Gallagher ponen el broche de oro al Bilbao BBK Live

Juan José Gutiérrez

Gorillaz y Noel Gallagher han puesto el broche de oro al festival Bilbao BBK Live que ha agotado las entradas en sus tres jornadas, con 120.000 asistentes que han podido disfrutar de 97 bandas y artistas en los siete escenarios del recinto del monte Kobeta.

La última jornada del festival ha contado con el protagonismo indudable de Gorillaz y Noel Gallagher's High Flying Birds, aunque la oferta musical del día ha incluido propuestas tan interesantes como las que han ofrecido el británico Benjamin Clementine y la banda James.

El último cabeza de cartel de esta edición del Bilbao BBK Live, Gorillaz, la banda creada en 1998 por el líder de Blur, Damon Albarn, y el dibujante Jamie Hewlett, ha saltado al escenario para brindar un espectáculo superlativo dentro de la gira que está realizando con su sexto disco "The now now".

El grupo ha ofrecido una miscelánea estilística de pop, electrónica, hip-hop, guitarras y ritmos muy bailables, con un Damon Albarn que ha ejercido de maestro de ceremonias y que ha estado secundado por su contundente banda y un coro de seis voces a sus espaldas.

Los Gorillaz de carne y hueso han salido al escenario principal del festival para iniciar, con el "M1 A1" de su primer disco, un concierto que ha hecho disfrutar y que también ha contado con los Gorillaz virtuales en las pantallas situadas en los laterales y el fondo del escenario.

Los temas de su último trabajo, como "Tranz" y sus ritmos disco y "Humility", se han mezclado con los aparecidos en anteriores discos, como "Last living souls", "Tomorrow comes today", con un Albarn tocando la melódica, o el guitarrero "Every planet we reach is dead".

El público ha gozado de una actuación en la que las canciones nuevas y clásicas han estado acompañadas por un potente espectáculo audiovisual y han visto la aparición en el escenario de Benjamin Clementine que ha cantado "Hallelujah money".

Al final ha sonado, como no podía ser de otra forma, "Clint Eastwood", la canción de su álbum debut "Gorillaz", con la que han cerrado su concierto en el Bilbao BBK Live.

Noel Gallagher's High Flying Birds ha compartido protagonismo con Gorillaz en esta última jornada del festival y ha dispuesto también, en fecha exclusiva en España, del escenario principal donde ha mostrado los temas de su último disco "Who built the moon", publicado el pasado año.

Con la bandera del Manchester City presente en el escenario, Gallagher ha iniciado la actuación con "Fort Knox" y "Holy mountain" de su último trabajo, del que también ha sonado "It's a beautiful world", en un concierto en el que ha repasado temas de anteriores discos.

El espacio reservado a la nostalgia de los recordados Oasis ha despertado el fervor del público con temas como "Little by little", "Half the world away", "Wonderwall" y "Don't look back in anger", este último coreado al unísono por los asistentes antes de que la banda se despidiese con el "All you need is love" de los Beatles.

Destacado también Benjamin Clementine que ha demostrado su amplio registro vocal lleno de matices en canciones como "London", "Condolence", "I wont complain" o "Adios" en un concierto donde el músico ha tirado de innecesarias bromas para ganarse al público.

Tras él ha actuado la banda británica James, con su carismático líder Tim Booth al frente, que a finales de los 80 se dio a conocer con "Sit down" y que próximamente sacará nuevo disco, "Living in extraordinary times", del que en el festival se ha escuchado el tema "Hank", además de canciones de anteriores discos.