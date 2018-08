Fundéu BBVA: "per saltum", en cursiva y sin acento gráfico

La expresión latina "per saltum", que hace referencia al recurso mediante el cual se accede a un tribunal superior saltando instancias intermedias, se escribe en cursiva y sin tilde en "saltum", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE.

En los medios informativos, especialmente de algunos países de América, pueden leerse frases como "El Frente para la Victoria tucumano se apresta a presentar un recurso per sáltum", "El Partido Justicialista presentó un per saltum para que decida la Corte Suprema de Tucumán" o "La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el Per Saltum solicitado por el Gobierno".

Las locuciones latinas se escriben en cursiva, como cualquier otro extranjerismo, y sin acento gráfico, "ya que estos no existen en escritura latina", señala la "Ortografía de la lengua española". No hay motivo, por otra parte, para escribir "per saltum" con iniciales mayúsculas.

Además, cabe señalar que el "Diccionario de latinismos y frases latinas", de Gregorio Sánchez Doncel, recoge "per saltum" con el significado literal de 'por salto'.

Aunque a menudo va precedida de sustantivos -"recurso (de) per saltum" o "apelación per saltum"-, esta locución también suele emplearse ya sustantivada ("un per saltum"), uso igualmente válido para referirse a esta clase de petición mediante la que se prescinde de instancias intermedias en un procedimiento judicial.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo recomendable habría sido escribir "El Frente para la Victoria tucumano se apresta a presentar un recurso per saltum", "El Partido Justicialista presentó un per saltum para que decida la Corte Suprema de Tucumán" y "La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el per saltum solicitado por el Gobierno".

