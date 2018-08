FOTOGALERÍA: Robert Redford, una vida de película

“Llevo haciendo esto desde que tenía 21 años y ya es suficiente”, esas han sido las palabras de Robert Redford para decir adiós a su carrera como actor. Una despedida que coincide con el estreno de su última película 'The old man and the gun'.

Con casi 82 años, que cumplirá este 18 de agosto, Redford ha protagonizado más de 70 películas, más las que ha dirigido. Eso sí, el actor no cierra la puerta a la dirección o realización de películas.

Robert Redford ha compartido escena con las grandes estrellas de Holywood como Paul Newman; Jane Fonda, Dustin Hoffamn, Michelle Pfeiffer, Mia Frrow, Barbra Streisand…

Y algunas de las películas de mayor éxito de su carrera son: ‘El gran Gatsby’, ‘Descalzos por el parque’, ‘El golpe, ‘Memorias de África’, ‘Todos los hombres del presidente’, ‘Tal como éramos’…

Ganador del Óscar en 1980 como mejor director por ‘Gente Corriente’, primera de su estatuilla una vez que en 2001 recibió el ‘Óscar Honorífico’. Tan solo unavez ha estado nominado al Óscar a mejor actor por ‘El Golpe’ en 1973; y otras dos nominaciones en 1994 a mejor director y mejor película por ‘Quiz Show’

Recordamos en imágenes algunas de sus mejores películas:

1.- ‘Propiedad condenada’ con Natalie Wood en 1966

2.- ‘Descalzos por el parque’ con Jane Fonda en 1967

3.- ‘Dos hombres y un destino’ con Paul Newman en 1969

4.- ‘Tal como éramos’ con Barbra Streissand en 1973

5.- ‘El golpe’ con Paul Newman en 1973

6.- ‘El gran Gatsby’ con Mia Farrox en 1974

7.- ‘Los tres días del Cóndor’ en 1975

8.- ‘Todos los hombres del presidente’ con Dustin Hoffman en 1976

9.- ‘Memorias de África’ con Meryl Streep en 1985

10.- ‘Íntimo y personal’ con Michelle Pfeiffer en 1996

11.- ‘Leones por corderos’ en 2007

12.- ‘Cuando todo está perdido’ en 2013

13.- ‘Capitán América: Soldado de Invierno’ en 2014

14.- 'Un paseo por el bosque' en 2015

15.- ’Pete's Dragon’ en 2016

16.- 'Nosotros en la noche' con Jane Fonda