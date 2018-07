5 costumbres 'made in Spain' con las que alucinan los extranjeros

No todo es jamón y tortilla de patatas. Ni aceite de oliva. Ni tapas. Ni siquiera el buen tiempo. Todo ello gusta, por lo general, a los extranjeros que nos visitan en meses de verano como estos. Pero... ¿qué es lo que les asombra o, incluso, no entienden o no les gusta? Aquí una lista de rarezas typical spanish (rarezas para ellos, claro):

1. La siesta: sí, es un topicazo patrio, quizá una de nuestras costumbres más conocidas -que no exportada- más internacionales. Quizá es mayor la fama que la realidad, porque los horarios laborales pocas veces permiten una siesta, aunque aún hay quienes dejan de trabajar entre las 14.00 y las 16.00 horas, algo con lo que también se sorprenden más allá de nuestras fronteras. Aunque para algunos científicos y médicos es una costumbre muy sana, es difícil plantearlo con el ritmo de vida de muchos países.

2. Salir de fiesta hasta muy tarde: es evidente que a los españoles, generalmente, nos gusta pasárnoslo bien. Y sabemos hacerlo. Como también lo es que nos gusta estirar el día al máximo (algo causado por el punto 1. de esta lista, cuando podemos hacerlo). Mientras que en el resto de Europa y del mundo la primera copa cae durante la tarde-noche, en España no nos servimos el cubata hasta la medianoche. Y a partir de ahí, ya se verá cuándo llegamos al garito de turno.

3.Gritamos. Mucho. El mejor ejemplo de que lo hacemos es cuando viajamos al extranjero y nos encontramos con otro grupo de compatriotas en, póngase, un bar. Todo el mundo habla, pero nosotros por encima del volumen medio.

4. Tener persianas. Será por las horas de Sol al año, pero que haya persianas en nuestras ventanas es algo bastante ajeno para nuestros visitantes foráneos. Fuera de España se estila la cortina o el estor, si acaso.

5. Dar dos besos: Piensa en la cantidad de personas a las que has dado dos besos en tu vida y después no has vuelto a ver. Eso es inconcebible para muchos extranjeros. España es de los pocos países en los que se saluda, de manera protocolaria, con dos besos. También en Italia. En algunas naciones de Sudamérica es costumbre saludar con un solo beso, como en algunas zonas de Estados Unidos. Más allá de eso, lo normal es dar la mano cuando te presentan a alguien, y dar dos besos se puede considerar invasivo e imprudente.