Cher, tras su paso por "Mamma Mia 2", graba los grandes éxitos de Abba

Tras su regreso al cine como una espectacular abuela y madre de Maryl Streep para la segunda parte de "Mamma Mía", en la que canta a dúo el tema "Fernando" junto a Andy García, Cher ha vuelto a los estudios para grabar los grandes éxitos de Abba.

"Gimme! Gimme! Gimme!" es el anticipo que ya se puede escuchar de este nuevo álbum de Cher, que se llamará "Dancing Queen" y que, con una portada en la que la cantante aparece rubia, morena y muy joven, saldrá a la venta el 28 de septiembre, según adelanta en su página web.

El hecho de haber cantando para el filme "Fernando" y "Souper Trouper" hizo que la diva norteamericana volviese a los estudios para versionar temas del grupo noruego como "The Name Of The Game", "SOS", "Waterloo", "Mamma Mía", "Chiquitita" o "The Winner Takes It All".

Madonna fue la primera en "samplear" este "Gimme! Gimme! Gimme!" para su "Hang up" y ahora es Cher la que, a sus 72 años, la ha grabado para este nuevo álbum con el que pretende arrasar en las discotecas dando un aire mucho más dance a los temas creados por Benny Andersson, Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog en los años 70.

Tras triunfar en la música en la década de los 60 con el dúo Sonny and Cher y ganar un Óscar a la mejor actriz en 1982 por "Hechizo de luna", la diva estadounidense triunfó en las pistas de baile con su multimillonario disco "Believe" en 1998, por el que obtuvo un Grammy.

Ganadora del Women's World Award en 2004, de su paso por España para promocionar "Believe" se llevó el Premio Amigo a la Mejor Solista Femenina, galardones que entregaba por aquel entonces el sector discográfico español.