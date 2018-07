Carmen Maura, premiada por toda su carrera en la Academia Europea del Cine

La Academia Europea del Cine ha anunciado hoy que concederá el Premio Honorífico a toda una carrera a la actriz española Carmen Maura, en reconocimiento a una gran trayectoria cinematográfica. La actriz madrileña, afincada en Francia en los últimos años, será la invitada de honor en la 31 edición de los Premios de Cine Europeo que se celebrarán en Sevilla el 15 de diciembre.

Maura (Madrid, 1945) ya fue condecorada en los primeros Premios de Cine Europeo, en 1988, por su trabajo en la película de Pedro Almodóvar "Mujeres al borde de un ataque de nervios", película por la que además consiguió el Goya. Musa del director manchego en los 80 y los 90, también rodó con él la mítica "La ley del deseo" (1987) y la multipremiada "Volver" (2006), por la que recibió el premio a la Mejor Actriz en Cannes y el Goya a la Mejor Actriz. En la tercera edición de los Premios EFA (las siglas en inglés de los premios, European Film Award) en 1990, Carmen Maura recibió de nuevo el premio a la Mejor Actriz por "Ay, Carmela!", de Carlos Saura, con la que obtuvo otro Goya. A través de su impresionante carrera Carmen Maura ha trabajado junto a Fernando Trueba ("Sé infiel y no mires con quién", 1985), Mario Camus ("Sombras en una batalla", 1993) y Agustí Villaronga ("Carta a Eva", 2012).

Por su interpretación de Julia en "La comunidad", de Alex de la Iglesia (2000), recibió la Concha de Plata en San Sebastián y otro premio Goya. Con más de 150 obras realizadas en su carrera cinematográfica, que comenzó a finales de los años 60 en teatro y como actriz de cortometrajes ("El espíritu", "Mantis") y de televisión ("Las doce caras de Eva", "Aventuras y desventuras de Mateo" o "Tres eran tres"), Maura es una de las actrices más prolíficas del cine español. También ha trabajado con directores franceses como André Techiné ("Alice and Martin", 1998), Etienne Chatiliez ("Le bonheur", 1995), y Philippe Le Guay en "The women on the 6th floor" ( 2010), por la que recibió el César a la mejor Actriz de Reparto. En su haber cuenta también su colaboración con el estadounidense Francis Ford Coppola ("Tetro", 2009), y con el director argentino Alejandro Agresti ("Valentín", 2002).

Carmen Maura es Caballero de la Orden de las Artes y la Letras de Francia, ha sido Premiada con el Excellence Award en Locarno y fue Premio Donostia en 2013. Además de los galardones citados, recibió el premio a la mejor actriz del Festival de Cine Europeo de Berlín (1988), el Premio del Festival de Venecia (1988), obtuvo cuatro Fotogramas de Plata (1989, 1990 y 2001), fue Actriz Europea del Año (1990), y Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes (1998).

Igualmente, cuenta con el premio a la mejor actriz del Círculo de Escritores Cinematográficos de España (2001), y su equivalente de la Unión de Actores ese mismo año, recibió el homenaje del Festival de Cine Español de Londres (2006) y fue Premio Málaga a su carrera en 2007. También se llevó la Espiga de Honor de la Seminci vallisoletana (2008) y fue Medalla de Oro de la Academia Española de Cine (2009)