Carlos Goñi: "Seguiré tocando hasta que muera porque la música es mi vida"

Las míticas canciones de Revólver resonarán hoy en La Granja (Segovia) en un concierto con el que su líder, Carlos Goñi, pretende cautivar al público de todas las generaciones con su mayor pasión, la música: "seguiré tocando hasta que muera porque la música es mi vida", ha afirmado.

Goñi da este concierto gratuito con motivo del 25 aniversario de uno de los discos más importantes de su trayectoria "Básico", especial porque "fue el primero, marcó la tónica de trabajos posteriores y ha quedado en la presencia de la gente", ha indicado en una entrevista con Efe.

Se siente afortunado por el éxito y las ventas que este álbum sigue teniendo, algo que, a su juicio, se debe a que nunca ha tratado de hacer música "de vanguardia", por lo que aunque "Revólver no va a estar en la cresta de la ola, son canciones por las que el tiempo no pasa", ha opinado.

La pretensión del artista a lo largo de sus 30 años de carrera musical siempre ha sido escribir buenas canciones, que tengan un valor real y que estén hechas con el corazón, aunque en ningún caso se ha impuesto la obligación de que su música sea una herramienta de crítica.

"Me resultaría muy complicado no hacer lo que siento, por eso en mis discos sí que hay temas reivindicativos, otros en los que me cabreo, grito, maldigo y algunos en los que saco los asuntos de piel para dentro", ha reconocido el artista, quien indica que todo depende del momento.

Aunque la música es su mundo y una parte esencial de su vida ya que ha decidido ser músico "24 horas al día todos los días de la vida", admite que una trayectoria profesional tan larga "ha tenido precio".

Por ejemplo, señala que su trabajo le ha impedido ver crecer a sus hijos o el desgaste emocional que genera, también implica que la vida sentimental sea "un desastre".

La itinerancia es otro de los aspectos que más duros resultan a muchos artistas, aunque en su caso no es un hándicap porque se define como una persona muy "curiosa" e "inquieta" a la que le gusta enfrentarse a constantes retos y estar siempre en movimiento.

En cuanto al panorama musical actual cree que lo primero que debería de cambiar es la educación y es que, en su opinión, "la libertad de expresión no debe de confundirse con una falta de respeto al prójimo".

En este sentido, ha recalcado que el negocio de la música es un reflejo de la sociedad y que "si un país no entiende de intelectual no puede defender la propiedad intelectual".

Entender bien al prójimo, una democracia real y la aceptación no pueden convivir en un país que tiene el mayor número de páginas de descarga del planeta.

Con una veintena de discos publicados y temas tan populares del rock español como "El roce de tu piel", "Odio" o "Si es tan solo amor", Revólver ya prepara su próximo trabajo y sorpresas para celebrar con sus seguidores sus 30 años en la música.