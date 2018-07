Banderas: "Sé que va a ser muy difícil ganar el Emmy por 'Genius: Picasso'"

El artista malagueño Antonio Banderas, que ha logrado su segunda nominación al Emmy como mejor actor por su trabajo en la miniserie "Genius: Picasso", ha afirmado a Efe que es consciente de que será "muy difícil" ganar el premio.

Banderas, que ha visitado el Teatro Soho CaixaBank que proyecta en la ciudad, ha asegurado que le "hace mucha ilusión la nominación" porque está ligada a su tierra y a un personaje como Pablo Ruiz Picasso.

Ha explicado que "tenía mucho miedo" de interpretar al pintor, que ya se lo ofrecieron en dos ocasiones, pero que esta vez "no podía decir que no" porque la propuesta de realizar la miniserie se le ofreció con "muchas garantías" y especialistas como el productor Ron Howard, Brian Grazer y el director Ken Biller.

Sobre la elección de National Geographic como el canal de emisión de la serie, Banderas ha detallado que cuando se va a hacer una biografía, se necesita gente "con prestigio y credibilidad" y esta cadena -ha añadido- "lleva ganándoselo durante mucho tiempo, desde que era revista".

El actor ha comentado que National Geographic le ha proporcionado la información que necesitaba para interpretar a un "personaje histórico controvertido".

"Ha habido un pago muy bonito por Hollywood e iremos allí en septiembre para ver qué ocurre en la nominación; nos pasearemos por la alfombra roja", ha adelantado el artista, que recibió su primera nominación a los Emmy en 2004, en la misma categoría, con "And Starring Pancho Villa as Himself".

Este año, Banderas competirá con Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"); Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose"); Jeff Daniels ("The Looming Tower"); John Legend (Jesus Chris Superstar Live in Concert) y Jesse Plemons ("USS Callister Black Mirror").

Con respecto a sus proyectos, el artista ha informado de que próximamente comenzará a trabajar en el rodaje de la nueva película de Pedro Almodóvar "Dolor y Gloria", que cuenta en el reparto con Penélope Cruz y Asier Etxeandía.

"Volver a trabajar con él es fantástico siempre", ha comentado el actor sobre el cineasta manchego, a cuyas órdenes interpretará el papel de un director de cine que "sospechosamente" se parece al propio Almodóvar, pero ha manifestado que "habrá que verlo para ver cuáles son los parecidos".