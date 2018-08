Así suenan Avicii, Michael Jackson o Amy Winehouse después de muertos

En la actualidad, y gracias a la nueva tecnología, existe la resurrección musical: los artistas pueden seguir produciendo éxitos incluso después de fallecer. Estos son algunos de los temas inéditos que nos han dejado cantantes como Prince, Whitney Houston o Amy Winehouse, canciones que dejaron a medio hacer o que tenían grabadas desde hace años y que han salido a la luz.



1. AVICCI







Cuatro meses después de la muerte del famosísimo DJ sueco, Avicii, empiezan a algunos salir temas inéditos del artista. Su colaborador, Carl Falk, contó por redes sociales que poco a poco lanzaría varios temas del sueco: “Ayer fue un día extraño y emotivo intentando terminar esas canciones porque no es lo mismo producir sin ti a mi lado. Echo de menos tu brazo sobre mi hombro dudando de todo y de cada detalle de la canción”.



Avicii fue uno de los mejores DJ’s del mundo creador de grandes éxitos como ‘Levels’, ‘The days’ o ‘Wake me up’. Ahora, se lanza un nuevo tema inédito que será su última colaboración. ‘Heaven’ es el nombre de la canción que grabó con el cantante de Coldplay, Chris Martin.





El productor holandés, Nicky Romero, contó una entrevista que le hicieron en el festival Ultra Singapur que también tiene material del sueco que no está seguro de querer difundirlas: “Tengo dos carpetas llenas de canciones de Avicii en las que se supone que debería trabajar. Varias personas ya se han dirigido a mí para preguntarme si me gustaría finalizar este trabajo que está a medias”. Pero, el co-autor de la canción de ‘I could be the one’ no sabe si sería lo correcto sacar cualquier tema sin que el compositor original lo revise.





It’s never easy talking about a friend/brother who is no longer around.



2. MICHAEL JACKSON





Y otro dueto póstumo el de Justin Timberlake con Michael Jackson. En 2014 se publicó ‘Xcape’, un álbum de Timberlake firmado por Michael Jackson fallecido 5 años antes. ‘Love never felt so good’ es una canción perteneciente a un disco que el ‘Rey del Pop’ dejó sin terminar pero que empezó en 1983.





3. WHITNEY HOUSTON





Unos días antes de morir, Whitney Houston grabó ‘Celebrate’, una canción que está incluida en la banda sonora de la película ‘Sparkle’ e interpretada junto a Jordin Sparks, la protagonista. Esta y ‘Never give up’ son dos canciones inéditas que se publicaron en el año 2012 en un disco recopilatorio llamado ‘I will always love you – The best of Whitney Houston’.





4. AMY WINEHOUSE





Y en este año, hemos podido ver como el compositor Gin Gal compartía en su cuenta de Youtube la canción ‘On my own way’, una canción inédita de la cantante británica que fue grabada cuándo Amy Winehouse tenía solo 17 años: “Era un momento particularmente horrendo en el mundo del pop. Había muchas bandas de chicos y chicas realmente terribles, y teníamos que escribir algo para ellos. Entonces nos vino a ver Amy, abrió la boca y nos dejó a todos impactados”.

La verdad es que este tema ha sido un regalo increíble para los fans de la cantante, ‘My own way’ es una de las pocas demos que se conservan de la artista porque la mayoría fueron destruidas tras su muerte.





5. PRINCE





Un álbum con canciones inéditas de Prince, fallecido en el año 2016, saldrá a la venta el próximo mes de septiembre. Troy Carter, director de servicios creativos de spotify, dio hace unos meses la noticia en una entrevista con Variety.

Carter no dio muchos detalles sobre el contenido de este álbum, solo aseguró que se centra en una etapa específica de Prince que incluye distintos materiales de diferentes momentos de su carrera musical: “Prince básicamente lo guardaba todo, por esto hay décadas de música, vídeos y artefactos. Lleva mucho tiempo repasar cada uno de ellos y descubrir su contenido histórico”.

Ya salió a la luz una nueva versión de ‘Nothing compares 2U’, conocida por Sinead O’Connor pero compuesta por Prince. También estamos a la espera de la publicación de su autobiografía ‘The beautiful one’, que el cantante estaba escribiendo justo antes de morir.