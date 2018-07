Ana Belén lamenta la muerte de Yvonne Blake, "una creadora deslumbrante"

La actriz Ana Belén ha manifestado su tristeza por la muerte de la expresidenta de la Academia de Cine Yvonne Blake, fallecida hoy en Madrid a los 78 años, una persona "muy dinámica, con mucha fuerza, simpática y entusiasta" que, además, fue "una creadora deslumbrante".

"Estoy especialmente triste, no paro de recordar la llamada que me hizo Yvonne para decirme que me habían concedido el Goya de Honor; tan simpática, tan entusiasta", ha señalado la actriz, que hoy presentaba en la sede de la Academia la edición restaurada de "El vuelo de la paloma", una cinta que se reestrena ahora con motivo de su treinta aniversario.

La directora de cine, actriz y cantante estuvo acompañada de su marido, el productor de la película, Víctor Manuel; del director, José Luis García Sánchez y del director de Fotografía, Fernando Arribas, en un acto que tuvo lugar en la "casa" de Yvonne Blake, presidenta de honor de la institución tras sufrir el ictus que la apartó del cargo ejecutivo en enero pasado.

"Desde que llegó a la Academia empezó a trabajar y no paró de hacer cosas, formó un equipo muy dinámico", ha recordado Ana Belén, admiradora del trabajo de la figurinista.

Una mujer, ha añadido, que "ha sido una diseñadora y creadora de vestuario deslumbrante".

Según indicó la Academia de Cine al conocerse la muerte de su presidenta de honor, y el deseo expreso de su familia de no abrir al público los actos funerarios, la institución tiene pensado hacer un homenaje en su memoria "más adelante".

El que fuera director del ICAA y de la Seminci, Fernando Lara, que hoy moderaba el debate sobre la película de García Sánchez, ha sugerido a la Academia que añada al homenaje la proyección de un documental guardado en los archivos de la Academia que recoge una entrevista de dos horas con la presidenta que refleja "muy bien" cómo era.