Albert Vidal: Me hace gracia cuando me llaman actor. No me considero como tal

Augusto Magaña

Albert Vidal, que recibió el viernes el Premio Nacional de Cultura 2018 que concede el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Cataluña (CoNCA), ha asegurado en una entrevista con Efe que no se siente cómodo con las etiquetas: "Me hace gracia cuando me llaman actor, pues no me considero como tal".

"Soy un poco como Charlie Chaplin: actor, productor, escenógrafo, iluminador... Es la manera antigua o de los hombres del Renacimiento, que no es que conocieran solo un resorte de su actividad, sino que se extrapolaban a todo lo que toca las artes escénicas", ha explicado el artista.

Vidal (Barcelona, 1946) es uno de los intérpretes catalanes de mayor renombre internacional, con más de sesenta obras a sus espaldas y una trayectoria que lo ha llevado por los escenarios y festivales más prestigiosos de Europa, América Central, Estados Unidos, Canadá y Japón.

El artista tuvo como maestros a grandes referentes del mundo del teatro, como el especialista en arte gestual Jacques Lecoq o el Premio Nobel de Literatura Darío Fo, pero Vidal, sobre todo, es reconocido por haber desarrollado, a principios de la década de los noventa, un estilo propio que denomina "arte telúrico".

"Es un género dramático y es también una manera de concebir el teatro y la comunicación con el público. Tiene que ver con la circulación de las células electromagnéticas, el electromagnetismo que se establece con el espectador o con la cámara como espectador objetivo", ha resaltado Vidal.

El intérprete ha señalado que esta forma de hacer teatro está muy relacionada con "cómo el cuerpo resuena las energías de la tierra" y es "una búsqueda de las raíces de la palabra", como quiso demostrar en sus primeros trabajos de este tipo: una serie de seis "cantos telúricos", grabados en el Himalaya y en la estepa de Mongolia.

Vidal se ha dedicado de lleno a la exploración de este género dramático, a través de la investigación que realiza en su Laboratorio de Arte Telúrico, y actualmente trabaja distintas obras que profundizan en "la energía telúrica", como una pieza sobre el dialecto toscano del 1300 en la Divina Comedia de Dante.

"Me he aprendido 400 endecasílabos del Infierno de Dante de memoria. El telurismo yo lo estoy descubriendo ahora. Quisiera tener más años para vivir, porque me parece que apenas he empezado y ya llevo casi 50 años", ha manifestado el artista.

Vidal ha destacado que la concesión del Premio Nacional de Cultura ha significado "un estímulo", pues le ha llegado "en un momento muy dinámico", ya que se encuentra preparando hasta tres montajes distintos.

Entre estos proyectos destaca la serie de piezas cortas "Politikus", en las que "un personaje de humor sarcástico y negro, pero también con mucha luz" discurre durante tres minutos sobre la realidad política y social de Cataluña y España, y que presentará en el Girona Film Festival en septiembre de este año.

El proyecto consta de una veintena de vídeos, grabados entre 2016 y 2017, que están pensados para difundirse a través de las redes sociales y que nacen de "la inquietud de levantarse cada mañana sorprendido, por la progresiva hegemonía de una todopoderosa manipulación sobre el atemorizado e indefenso ciudadano".

Vidal ha asegurado que vivimos "en una segunda Edad Media", pues "el humanismo está a punto de desaparecer" y se necesita un arte "que nos devuelva a los principios básicos de la naturaleza humana".

"El arte telúrico considera que cualquier ser humano es un templo. Cuando descubramos la magia de este mundo en que vivimos seremos mucho más respetuosos con los demás, como resultado de ser más respetuosos con nosotros mismos también", ha subrayado Vidal.