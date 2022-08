Cuando los ladrones te roban el descanso, ¿Cómo prevenimos robos en vacaciones?

Con la llegada del buen tiempo, todo el que puede busca cogerse unos días de descanso, desconectar y, si es posible, hacer alguna escapada lejos de la vivienda habitual. Las salidas veraniegas suponen un escenario idóneo para que los ladrones hagan su particular agosto. El último informe llevado a cabo por Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), muestra que, a partir del mes de abril, la actividad delictiva en viviendas particulares se dispara y que, es solo a partir de agosto cuando comienza el descenso.

El informe analiza datos de más de 20 aseguradoras y 15 millones de viviendas aseguradas. En él también se muestra que la media de las indemnizaciones pagadas por distintas aseguradoras tras robos en domicilios se situó entre 2020 y 2021 en 1.115 euros. Las zonas de España donde más daño económico se hace en cada robo son Barcelona, Gerona y Alicante, donde las indemnizaciones llegan hasta los 1900 euros. Por contra, las zonas donde los botines son menos cuantiosos son Salamanca, Cáceres y Zamora, con una media de 500 euros por robo.

Para evitar que nos estropeen las vacaciones de verano, la policía nacional hace campañas de prevención e informativas para saber cómo actuar en los meses de más incidencia. “Hay que tener en cuenta que los ladrones en muchos casos se pueden tirar varios días observando distintas viviendas para saber si son objetivos asequibles. Para evitar atraer su atención es bueno, por ejemplo, no hacer evidente que la casa está deshabitada: no bajar del todo todas las persianas o buscar a alguien que no pueda recoger la correspondencia”, es uno de los consejos que da la portavoz de la Policía Nacional, María Fernández.

En esa labor de vigilancia que hacen los delincuentes, existen técnicas para asegurarse de que realmente las viviendas están vacías. Una de ellas es la de colocación de testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso y el marco, de tal manera que si se abre la puerta el hilo o el testigo se rompe o se mueve y el ladrón sabe que hay alguien en casa. Si un día llegamos y detectamos alguno de estos elementos en la puerta de nuestra vivienda lo que hay que hacer de inmediato es ponerlo en conocimiento de la policía para que ellos procedan a realizar sus investigaciones.

El resto de recomendaciones pasan por cerrar siempre la puerta con llave cuando salgamos de casa. Hay que tener en cuenta que, de no hacerlo, es relativamente sencillo que los cacos puedan acceder a la vivienda. También es importante desconfiar de todos los desconocidos que nos encontremos en los alrededores de la casa o de la finca y nunca dejar pasar a nadie que no conozcamos.

Y aunque el informe elaborado por UNESPA, muestra que las viviendas asaltadas en verano son las primeras residencias que se quedan vacías con las vacaciones, no son los únicos objetivos. Íñigo, por ejemplo, acaba de ser víctima de un robo en la casa que alquiló con su pareja para pasar unos días en Ibiza “la verdad es que la casera nos avisó de que tuviéramos mucho cuidado porque estaba habiendo muchos casos en la zona. Fuimos precavidos y cerramos todo, pero aún así cuando volvimos nos encontramos con que habían forzado una ventana y se habían llevado todo, las maletas, al ropa, ordenadores y móviles de trabajo que nos habíamos llevado, no nos dejaron nada”.

En el caso de ser víctimas de un robo de este tipo lo que recomiendan desde los cuerpos y fuerzas de seguridad es no manipular nada bajo ningún concepto, avisar al 091 y tener, si se puede, una lista elaborada previamente con los objetos de valor para rastrear lo robado.