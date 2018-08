Mamen Vizcaíno: “Algeciras gira en su política de acogida porque están saturados”

El barco de la ONG Proactiva Open Arms ha llegado este jueves al puerto de Algeciras, lugar designado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La periodista de 'La Linterna', Mamen Vizcaíno cree que la localidad gaditana “se ha convertido en puerto de acogida permanente”, algo que “no ha sentado bien a las autoridades”, ha apuntado Vizcaíno.

A pesar de que Algeciras está acogiendo buena parte de las personas procedentes de la inmigración no tienen los suficientes medios para afrontar la situación. “Algeciras se ha mostrado siempre receptiva a acoger a cuantos migrantes han llegado...pero ahora giran en su política de acogida porque las autoridades se sienten desbordadas”, ha comentado la periodista.

Además de la saturación en el puerto de la localidad gaditana, Mamen Vizcaíno se ha referido a la decisión del Gobierno de no recibir de la misma forma a las personas que llegaron en el Aquarius y a las que ahora arribaron a bordo del buque de Open Arms. El Gobierno ha dado alguna explicación sobre por qué no tendrán todos el mismo trato, dicen que no estamos ante una situación excepcional.

Para Mamen Vizcaíno todos son iguales y considera que “la emergencia está tanto en un caso como en el otro”. Además, se pregunta cuándo se podría considerar excepcional. “El diccionario de la Real Academia Española dice que es excepcional aquello que se sale de lo ordinario y que rara vez ocurre. Quizá lo único que no haya sucedido nunca es que un barco traslade a 630 inmigrantes de golpe”, ha criticado la periodista.

Desde el Ejecutivo insisten en que han cumplido la Ley con ambas acogidas, así lo aseguraba Meritxell Batet esta mañana en Mérida. Mamen Vizcaíno ha apuntado que “quizá la Ley no se haya incumplido...pero desde luego alguna diferencia hay”. “Eso precisamente es lo que ha destacado hoy el presidente del PP”.