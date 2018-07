Las cosas de radio patio: "Periodo de adaptación"

He vuelto a trabajar después de unos días de “relajación” cerca del mar. Hacer maletas para volver es muchísimo más traumático que hacerlas cuando te vas de viaje, sobre todo, porque siempre hay más cosas que guardar pero a mí, sorprendentemente, me ha sido facilísimo. Misterios de la infancia, a mis hijos les hace mucha ilusión hacer maletas y se les da fenomenal, diría que mejor que a mí. No lo entiendo, pero no seré yo quien coarte sus ganas de ayudar. Y entonces surge la pregunta en el chat de mis chicas favoritas:¿el padre de familia organiza la ropa de los niños y hace las maletas? En nuestro grupo...no. Otro misterio. Casos sin resolver.

Mi vuelta al trabajo, por unos días, ha sido traumática. Madrugar tanto, será de guapas, pero casi acaba con mi salud. ¿Por qué a los niños, en verano, cualquier hora les parece pronto? ¡Pero si llevan 10 meses acostándose temprano! ¿Tan fácil es acostumbrarse a vivir sin horarios? Pues sí. Me dicen adiós cuando me voy a dormir y ellos a lo suyo, que es pronto. Bendito verano.

Quiero dar las gracias, desde aquí, a algunos pequeños youtubers que han escrito libros, historietas juveniles para pequeños lectores. Estamos leyendo intensamente, a diario, sin que nadie nos lo aconseje como opción al ¿qué puedo hacer?. Recomendaciones del cole y novedades de influencers, muy variado y para todos los gustos. Y oír a tu hija de once años hablar de libros con sus amigas es maravilloso.

Bienvenidos todos los nuevos periodistas que se han incorporado como becarios a este mundo fabuloso de la radio. Espero que estos meses sean el principio de un futuro brillante. Prometo ayudar. Pero como llegaron en mi ausencia, parezco “la nueva”. Y me siento mayor. El primer día no conocía ni a la mitad y lo de aprenderse los nombres, para mí ,es un esfuerzo supremo. Yo lo aviso, es posible que ,hasta que no pasen unos meses, no acierte al llamaros. ¿Nadie se ha planteado que llevemos el cartelito con nuestro nombre en la camisa, como en grandes almacenes y restaurantes? Lo dejo ahí como idea.

El chat de amigas está lleno estos días de fotos de parajes incomparables y de niños durmiendo la siesta. Sí, mientras sus madres les miran sorprendidas y sonrientes. Momentos únicos que hay que compartir. Eso y alguna maldad. Comentarios maliciosos de gente que conocemos. Sin maldad pero sí para arrancar carcajadas. Menos mal que tenemos a Cris en nuestro grupo, mujer sensata y de bien, que reza por nosotras para que no nos condenemos. Cris, eres nuestra guía y sabes que somos tu club de fans. No nos dejes caer.

Como petición para veteranos y noveles, de aquí y de cualquier comunidad, educación y respeto. No es mucho pedir. Tampoco es tanto. No hace falta que nos queramos ni que seamos amigos. Compañeros o vecinos, sólo un pequeño esfuerzo para no pisotear , tratar con educación. Y ser humildes. Estamos aquí para ayudarnos. Nadie es más que nadie, sólo más experimentado. No paguemos nuestros malos días con quien está al lado. De la productividad ya hablaremos otro día.

Y, ¿sabéis?, tenemos que hacer las maletas de nuevo. Igual lo dejo en manos de mis retoños. Les dejo mi montoncito de ropa encima de la cama y que se las ingenien. O que pidan ayuda a algún adulto de genero masculino.

Por cierto, para mi próxima vuelta al trabajo tengo otra petición, bueno, varias: período de adaptación, para no caer en depresión, y un fondo como el de Cristina L. Schlichting en su video del verano ¿lo habéis visto?

Me encanta. Un mar de ensueño para compensar la falta de ventana y luz natural. Unos bosques verdes con riachuelo también me vale.

¿Habrá sorpresas en este viaje?