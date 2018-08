Cosas de radio patio: Un reto y un palabro

El que tenga un hijo de 7 años o un poquito más se habrá pasado el año viéndole ensayar un baile casi imposible. El bailecito lleva meses muy de moda, y ha hecho furor en los patios de colegio y entre los amigos. Y, si además juega al fútbol, lo habrá utilizado como celebración en algún momento.

Es un reto entre los niños. Imitar a ”el niño de la mochila”, un chaval, instagramer él, que triunfa en las redes con sus bailes. Katy Perry lo invitó a bailar en su show, con la canción Swish, swish. De ahí al estrellato y a ser moda mundial. A los niños se les da fenomenal, pero si eres adulto y no eres bailarín, resulta dificilísimo imitar al famoso niño.

En cuanto a celebraciones en el fútbol, hemos visto miles. Según sean tus colores, la tendencia es imitar a la estrella de tu equipo.Pero resulta que hay un jugador del Tottenham, Dele Alli, que celebró un gol con un gesto casi imposible de su mano sobre el ojo, como un ok invertido. Hasta ahí, bien, original, pero cuando vió que sus compañeros no podían imitarle, se convirtió en el "Dele Alli Challenge". Aquí puedes verlo y te explican cómo hacerlo el retito en cuestión. Casi exige dislocarse un dedo, si no se es muy flexible. En mi familia sólo mi hija y yo hemos sido capaces de hacerlo. Total, más de 11 mil publicaciones en Instagram con el hashtag #DeleAllichallenge. Impresionante. Y cantantes, futbolistas, adolescentes y locuelas como yo, llenan las redes de fotos con el gesto en cuestión.

Pero,¿qué significa?. Dele Alli procede de Nigeria. Su historia familiar es terrible, pero desde la distancia y su posición mediática, ha querido apoyar a sus compatriotas nigerianos. En aquel país, con un régimen militar donde se realizan torturas espantosas, hacer ese gesto significa “he sobrevivido”. Me han torturado, pero conservo mis ojos. Así de cruel.

Así que, para no olvidarnos de estos dramas, es importante saber que no es simplemente un gesto para salir gracioso en la foto.

Y nosotros aceptamos el reto. Nos hemos divertido mucho en casa y en la radio intentándolo. Álvaro Saez incita a cualquiera a intentarlo. Aquí uno de esos momentos, como muestra.

Por si fuera poco, Dele Alli ha rizado el rizo, ha subido un nivel, más difícil todavía. Y ahí estaba yo intentándolo. Es cuestión de probar. ¿Será capaz Álvaro Saez?

En el chat de mis amigas favoritas, este reto no ha cuajado. Claro, que estábamos muy ocupadas con traducciones de idiomas imposibles. Ha sido como cuando una madre es la única capaz de descifrar lo que dice su hijo de 2 años cuando para los demás es ininteligible. Pues esto igual, pero en la radio. No sabemos si porque los idiomas se nos dan regular o porque no es un vocablo de ningún idioma. Guesai apareció en nuestra vida para quedarse. Como su significado, realmente, nos da igual, hemos empezado a utilizarlo para todo. En plan gracioso, como guay pero al estilo “casero”. Tontunas varias. De esto haremos una videochat grupal, que le hemos cogido el gustillo, aunque requiere de organización previa.

Y como se aproxima el final de agosto, a unos se nos acabaron hace una eternidad las vacaciones, otros están empezando a cerrar playas y maletas, dando gracias por todo lo bonito de la vida, a otras les queda un suspiro para irse ya de viaje, las tardías que vuelven morenísimas en octubre y luego está Mery. Ella, como es divertidísima y muy moderna, está en el Chiringuito de Astérix y Obélix con David Guetta. Sus destinos siempre son inciertos y las fotos que manda no tiene desperdicio, para alegría del grupo.

Lo siguiente, septiembre. Pero eso te lo cuento el mes que viene.