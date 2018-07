Cosas de Radio Patio: "¡Qué buena es la meditación!"

¡Qué buena es la meditación! La de andar por casa también. Parar, mirar al infinito, y dejarse llevar.

Es verdad que ahora mismo lo tengo facilísimo. Mirando al mar, con la brisita, al caer la tarde, se reflexiona divinamente. Y se te pone cara de “estoy tan a gustito”...

Oir tus propios pensamientos. Impagable. Respirar profundo y sentir cómo fluye la sangre por tus venas. Mirando al mar. Sin palabras. Relax y que me han inyectado un antiestamínico con dos agujas en el trasero esta mañana. Me he levantado llenita de granos. Reacción alérgica. ¿A qué? No se sabe. Mi hija dice que parece que me gusta conocer a médicos de otras ciudades, que no entiende como me pongo así con lo bien que lo estamos pasando. Yo tampoco lo entiendo. ¿Será alergia a estar tan a bien? Venga, por favor, imposible.

Ya estoy recuperada. Hoy he sido mimada y consentida y me ha sentado de lujo. En vacaciones, da tiempo a todo, hasta a pensar.

Básicamente, hoy nos hemos dedicado a soñar despiertos. Cada uno tiene un deseo pequeñito que quiere que se cumpla pronto. Ir en avión, pasear en yate, comprarse un coche... Demasiada cosa material.

Yo quiero que tengamos tiempo, sin mirar el reloj ni sentirnos empujados. Tiempo para escucharnos, que podamos contarnos cosas, como ahora, y que sepamos valorar lo que tenemos.

La pregunta de hoy ha sido: “¿Os habéis dado cuenta de la suerte que tenemos?” Parece que nunca es suficiente, pero sí, lo saben, aunque es mucho más fácil pedir más. Y esto no funciona así.

Haciendo balance, este año, hemos tenido sustos muy gordos a nuestro alrededor. La vida te pone a prueba y , aunque lo superen, lo puedan contar, lo difícil es valorar la suerte que se tiene y aprender de los errores.

Hoy vamos a brindar por lo que nos queda. Llenarnos de historias pequeñitas, de anécdotas familiares que recargan las pilas para el invierno.

En el chat de amigas el debate de hoy son los tatuajes. A favor, en contra, y “¿Esos leones en la espalda no dan miedo?” “¿ Hace falta poner los nombres de toda la familia sobre tu piel? “ La mayoría no somos muy amigas de agujas. Somos más de tatoo que te pone tu hijo, pintado con rotulador de colores. Pero el debate sigue abierto.

Mirando al mar, he leído, reído, he hecho ganchillo, he cantado, jugado y quiero dar gracias a Dios por la suerte que tengo, que tenemos. Y espero que sepamos valorar cada segundo, ir sin prisa y escucharnos, como hacemos ahora. Y sonreir.