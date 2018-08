Pleno extraordinario en el Ayuntamiento

Esta mañana ha habido pleno en el Ayuntamiento y todo ha girado en torno a un único punto, el destino de las inversiones financieramente sostenibles. El único grupo que ha votado a favor de la propuesta del cogobierno ha sido Ganemos. Entienden que supone una alta inversión en cuestiones demandadas por la ciudadanía, y vuelven a pedir que el Gobierno ceda más autonomía local para actuar en esta cuestión.

Por su parte, UCOR, PP y Ciudadanos se han abstenido. UCOR defiende que todo son inversiones que el Gobierno vende porque luego los presupuestos no se ejecutan y que todo dependerá del Ministerio. El PP afirma abstenerse para no poner piedras en el camino, aunque no comparten lo presentado. Cuestionan la cuantía de las inversiones, como así ha dicho la Intervención, viendo inviable que esté listo para mayo. Hay ofertas condicionadas en informes posteriores e incongruencias entre memorias e informes. David Dorado, portavoz de Ciudadanos, coincide en la abstención y en que son inversiones que no se van a poder ejecutar.

Por el otro lado, el cogobierno defiende todas las inversiones propuestas. Por IU, Alba Doblas afirma que están basadas en la sostenibilidad social, medioambiental, de un modelo de ciudad y de las empresas. Además, ha confirmado que sí se ejecutarán como ya se ha hecho en años enteriores, de forma que no entiende las dudas de la oposición. Carmen González, por parte del PSOE, se ha mostrado igual de convencida de que el superávit será finalmente reinvertido en la ciudad.