La #NightRunning de Rock FM a punto de agotar las inscripciones

El sábado 29 de septiembre, la emisora de radio Rock FM, perteneciente al Grupo COPE, realiza la cuarta edición de la Night Running, una carrera nocturna de 8 kilómetros que discurre por las principales calles de Córdoba.

El recorrido atravesará calles como Cruz Conde, Tendillas, Jesús María, Blanco Belmonte, en las que los participantes podrán vibrar de cerca con el público. En cada una de las ediciones, Rock FM rinde tributo a las figuras más representativas del rock y a uno de sus temas más conocidos. Si el año pasado la prueba rendía homenaje a los Beatles por el 50 aniversario de “All You Need is Love”, en su cuarta edición lo hacen a uno de los mayores iconos de la historia de la música, David Bowie, y a uno de sus temas más representativos, HEROES.

Además, la emisora de radio ha puesto en marcha un concurso en sus redes sociales en el que regalan una edición limitada y numerada en vinilo rojo de 180 gramos con una cuidada selección de los grandes clásicos de la historia del rock, una camiseta exclusiva y la inscripción gratuita.

Toda la información de la prueba se encuentra en la página web www.nightrunning.es