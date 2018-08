El PP denuncia la situación insostenible del servicio de extinción de incendios

El Partido Popular ha denunciado la situación insostenible por la que pasa el servicio de extinción de incendios, alegando la falta de personal y las deficiencias en los recursos materiales.

Carmen Sousa, concejal popular, ha puesto el ejemplo del pasado miércoles, en el que los bomberos del parque del Granadal apagaron un incendio de pastos que afectaba a viviendas y parcelas de la zona Carrera del Caballo. No se pudo contar con ningún vehículo forestal municipal porque, de los tres disponibles, dos estaban averiados y otro no había pasado la ITV. Ante las dificultades, tuvieron que pedir otro vehículo con una bomba de agua, cuyas características ponían en riesgo al propio vehículo por las dificultades para actuar en la zona. Finalmente, la concejal del PP ha expresado su descontento por no invertir en el sector.