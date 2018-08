EL PP denuncia la falta de proyecto para la Audiencia Provincial de Córdoba

Adolfo Molina y José María Bellido se han presentado a las puertas de la Audiencia Provincial para explicar que no existe ni proyecto ni obras para el edificio, lo que catalogan como un acto de desidia. En 2016 se anunció que se dejaría de usar y un año después se produjo el traslado a la Ciudad de la Justicia, dejando el edificio vacío. La idea era tener oficinas para la Junta pero aún se encuentra en proceso de adjudicación y no consta que haya avances en el perfil del contratante. Para el portavoz del PP, se han incumplido todos los plazos y sabiendo que se iba a producir el traslado se podía haber comenzado al menos el proyecto mientras se desalojaba el edificio. Por ello, critica que Susana Díaz e Isabel Ambrosio no hayan mirado a largo plazo por el futuro del centro.

Van a pasar casi tres años hasta que se pueda volver a abrir, y Bellido afirma que barrios como Vislategre o Ciudad Jardín están sufriendo un impacto negativo en su comercio. Por ello, piden que se aceleren los procedimientos y se firme el contrato del proyecto. La causa, la falta de interés del Partido Socialista, que no han manifestado intención de actuar, y por tanto no se debe tanto a mala gestión como a ausencia de la misma.