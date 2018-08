Cabildo y Ayuntamiento firman un convenio para la visita audiovisual nocturna a la Mezquita-Catedral

Con este acuerdo se pondrá en marcha El Alma de Córdoba, que comercializará las visitas nocturnas a la Mezquita Catedral. No habrá cambios en el guion, el recorrido, o la interpretación, por lo que la visita se mantiene igual con respecto a lo firmado en 2011. El acuerdo, fruto de mucho diálogo, estará vigente durante dos años, prorrogables por mutuo acuerdo de ambas partes de manera automática si nadie renuncia. El Patio de los Naranjos, como novedad, ampliará su tiempo de apertura hasta las visitas diurnas.

El portavoz del PP, José María Bellido, se ha mostrado a favor de que las relaciones entre Gobierno y Cabildo se normalicen con este acuerdo y ha destacado el bien que hará a la ciudad que haya visitas nocturnas. Sin embargo, las desavenencias no han tardado en llegar e IU ya se ha posicionado en contra. Lo ha hecho a través de un comunicado de su portavoz Pedro García y la coordinadora local María José Liñán, que afirman que no han tenido ninguna información sobre lo que se negociaba. Consideran que la dotación económica no ha tenido retorno a lo público y que en el contenido de la visita nocturna es una aberración histórica.