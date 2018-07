El Congreso ha aprobado el proyecto de ley en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que incluye un incremento de las deducciones fiscales para las familias numerosas. En concreto, aumenta en 600 euros la actual deducción de 1.200 euros que tienen las familias con 4 hijos, y el mismo incremento beneficiará a las de 6 hijos, que hasta el momento percibían 2.400 euros y ahora pasarán a percibir 3.000 euros por ejercicio fiscal. El crecimiento de 600 euros se aplicará también por cada hijo a partir del 6º hasta un máximo de 4.800 euros.

Aparentemente una ayuda. Y digo aparentemente porque la realidad es otra. Es evidente que una mejora siempre se valora positivamente, pero, en esta ocasión, el proyecto aprobado no cumple con las expectativas de unas familias numerosas que cada vez se sienten más desprotegidas. Tanto por el escaso número de leyes que permiten el manteniento de una gran familia como por la poca correspondencia de las mismas a la aportación social que estas generan.

La Federación Española de Familias Numerosas (FNFN) ha mostrado a través de su vicrepresidenta, María Menéndez, su descontento por unas mejoras, que según ellos, "son de apariencia, de poner el titular en el periódico y quedar fenomenal". De una forma u otra, un método por el que apaciguar y saciar las necesidades de un colectivo que cada vez es más reducido: "A cualquiera que tenga crítica, el Gobierno le dice que le está dando una deducción buenísima y ya está".

María Menéndez, la vicepresidenta de FNFN, demanda que las mejoras no incluyan un incremento del déficit proporcional a cada nuevo hijo. Es decir, que exista por tanto, una variación en la cifra que aumenta conforme una familia concibe a un hijo: "No solo necesitamos una progresividad en la cifra por cada hijo, sino que la cifra sea proporcional a las necesidades ya que cuanto más hijos más necesidades".

Sin embargo, ha afirmado que las familias numerosas no interesan: "Ni se nos protege, ni se nos ayuda, ni se promueve, si pueden nos ponen zancadillas como con el bono social". Actualmente solo existen 20.000 familias numerosas en toda España, de las cuales solo el 20% tiene más de 3 hijos. Una minoria que, según María no interesa, pero que posee un valor fundamental de la sociedad, la natalidad, que además, cada día es más baja. Pero insiste en recordar que no solo es necesaria una ayuda económica para favorecer la natalidad.

La vicepresidenta de FNFN reconoce que, pese a que la ley de 2015 permitió que los títulos de familia numerosa se extendieran de la misma forma para el hijo mayor como para el pequeño, se hace solo en consonancia con la realidad de ese año en la familia. Es decir, que el que hubiera sido familia numerosa antes no recupera las ventajas: "Las familias numerosas no pueden pensar en un plan de pensiones, ni tener ahorrado nada para el día de mañana, vives al día totalmente.Y de repente se van los hijos del título o de la ayuda, pero no de casa".

En definitiva, María Menéndez afirma que el Gobierno siempre ha elaborado: "(El Estado) Te dejo que cruces el tío, te pongo una barca, pero te quito los remos".