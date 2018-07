Pin, sobre Cataluña: “Si esto es la normalización, ¡menuda desilusión!”

El Código Pin en 'La Linterna'. El caso de ‘La ausencia de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera’’:

“El Conseller de Economía, no se junta con los de las demás Autonomías. Si esto es la normalización que propicia el Gobierno Sánchez, ¡menuda desilusión! En todo caso es lo que hacen los niños cuando se enfadan con sus amiguitos, o cuando se creen mayores y no quieren estar con los que ven menores.

No hay razones para pensar que el Consejero de Economía de Cantabria, Galicia o Andalucía hayan ofendido al Conseller. Por tanto se puede concluir que no va al consejo de Política Fiscal y Financiera porque se cree superior. Luego que no se queje si no está de acuerdo con lo en él acordado. Y es que ya lo dice un Refrán Pin…

….Si desprecias al hermano porque te crees más perfecto, acabarás de aldeano.”

José Ramón Pin Arboledas habla sobre esta noticia:

El gobierno de la Generalitat no enviará a ningún representante al pleno de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid por considerar que, antes de acudir a una reunión así, debería celebrarse una comisión bilateral Estado-Generalitat.

El ejecutivo que preside Quim Torra se ha decantado finalmente por no asistir a la reunión, después de que ayer se debatiera entre esta posibilidad o la de enviar a un delegado de menor rango que el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès.

Fuentes del departamento de Economía han asegurado a Efe que es posible que algún técnico de la Generalitat sí acuda a la comisión técnica que suele celebrarse antes del pleno del CPFF.

El gobierno catalán entiende que, antes de acudir a un plenario del CPFF, debería celebrarse alguna reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, órgano previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no se convoca desde hace siete años y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere reactivar.