La astuta jugada de Elon Musk que ha disparado a Tesla en bolsa

El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, ha publicado en las pasadas horas una carta para sus empleados en la que ha confirmado que tiene intención de retirar de la bolsa a la compañía, como también se ha podido comprobar en un tuit escrito por él mismo en su perfil de Twitter. Musk ha asegurado que "como empresa en bolsa, estamos sujetos a cambios salvajes en el precio de nuestras acciones, que pueden ser una distracción importante para todos los trabajadores de Tesla, quienes son todos accionistas".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.