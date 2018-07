¿Es realmente beneficioso para el organismo el Omega 3?

Qué beneficios reporta realmente el Omega 3 es una discusión reciente que este miércoles se ha trasladado a 'La Linterna': ¿Omega 3 sí o no? Siempre se ha dicho que este componente era beneficioso para la salud aunque ahora se pone en duda cuál es la forma más adecuada de consumirlo para que realmente tenga algún efecto en el organismo. Lo que está claro es que, en ningún caso, “va a ser malo”, ha explicado Jorge Alcalde.

El Omega 3 no es malo pero depende de cómo se consuma

El Omega 3 es un ácido graso muy importante para el organismo. El principal motivo por el que imprescindible es que nuestro cuerpo no lo genera automáticamente de forma natural. Por eso debemos equilibrar nuestra dieta incluyendo alimentos que lo contengan. Los dos principales: el pescado y los frutos secos. También existen suplementos de este compuesto, pero es aquí donde se ha abierto el debate.

Los suplementos de Omega 3 no son dañinos pero no disminuyen el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, a diferencia de si se consume pescado o frutos secos. Sin embargo, el director de la revista 'Quo' ha destacado que “están bien” para aquellas personas que “que no tienen acceso a ese tipo de dietas”, ya sea por cuestiones económicas o de otra índole.

Estas afirmaciones las avalan dos estudios de reciente publicación de las que ha hablado en 'La Linterna' Jorge Alcalde. Una de las investigaciones demuestra que aquellas personas que consumen habitualmente alimentos que son fuente natural de Omega 3 tienen un 9% menos de probabilidad de sufrir dolencias cardiovasculares. El otro de los estudios afirma que “si tomas suplementos no disminuye el riesgo”.