Descubren un 'botón' molecular que apaga la metástasis en las células cancerosas

La palabra cáncer a todos nos preocupa, pero si va unida a la palabra metástasis da más miedo todavía. La capacidad de las células cancerosas de desplazarse por el cuerpo y anidar en otros órganos es lo que las convierte en más difíciles de tratar y por tanto en más peligrosas. Lo ha contado Jorge Alcalde en 'La Linterna'.

La ciencia lleva mucho tiempo buscando cómo atacar la metástasis; impedir que los diferentes tipos de cáncer se conviertan en metastásicos e invadan otros órganos del cuerpo. La investigación ha sido liderada por la Universidad de Colorado. Aunque es un estudio embrionario, que no tiene aplicación clínica en pacientes diagnosticados con cáncer, puede ayudar a los médicos a saber qué células cancerosas tienen más probabilidad de producir una metástasis. Lo que se acaba de descubrir es “una especie de 'botoncito molecular' que apaga la capacidad de las células para hacerse metastásicas”, ha contado Alcalde. Todas las células del cuerpo funcionan auto-regenerándose de vez en cuando. Como todos los seres vivos, las células realizan un proceso de generación de residuos. “Este fenómeno se llama autofagia”, ha remarcado el director de la Revista Quo. Sus desechos son introducidos en unas bolsitas que se llaman lisosomas y las propias células devoran esos residuos. Lo que han descubierto ahora los científicos es que esas bolsitas de basura no puedan guardar los residuos.

Este descubrimiento molecular, “esta forma de modificar las células para que los lisosomas no funcionen, permitirá que una célula cancerosa no sobreviviera a las metástasis”, ha asegurado Alcalde. Se llenarían de residuos y serían ineficaces. Sería un gran avance para evitar en el futuro la metástasis e ir conociendo más características de la genética del cáncer para poder tratarlo. Alcalde ha afirmado que “el cáncer y la metástasis siguen siendo un misterio para los oncólogos, porque todavía no se puede detener su capacidad de viajar por el torrente sanguíneo y anidar en los órganos”. Las células cancerosas poseen 'heraldos moleculares' que son enviados por todo el cuerpo y van eligiendo los órganos mejores para colonizar. “Con esta investigación estamos más cerca de erradicarlo”, ha anunciado el colaborador.