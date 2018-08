Hora de contrastar sensaciones

Con la vista puesta en la LigaSantander, que empieza para el submarino amarillo dentro de 10 días, el Villarreal afronta este partido tras haber sufrido una extravagante derrota ante el Wolves después de mostrar una imagen positiva en la primera mitad y otra catastrófica en la segunda -parte en la que de desencadenó la derrota-. Sin embargo, el clima que se siente a día de hoy en la entidad grogueta es de euforia y de incertidumbre.

La primera, por haberse oficializado el fichaje de Santi Cazorla: futbolista que, tras sufrir graves lesiones durante un largo periodo, llegó al club para determinar si era válido para Javi Calleja y ha superado el periodo de prueba con creces. De hecho, hoy vuelve a pisar, 4 semanas después, el césped en que volvió a sentirse jugador de fútbol más de 2 años después de inactividad y mañana, será presentado por todo lo alto. Como se merece un jugador de tal calibre.

Por otra parte, está el peliagudo asunto de Samu Castillejo. El malagueño no disputó un solo minuto el pasado sábado y, pese haber entrenado en la mañana de hoy, ayer, no entrenó con el equipo debido a su inminente salida del club. Sin embargo, el Sevilla CF frenó su incorporación al club hispalense al priorizar antes la llegada de un delantero que la de un jugador de banda. Contexto comprometido para el equipo castellonense al tener en sus filas, de momento, a un jugador que desea salir de Villarreal por la falta de galones. Entre la espada y la pared.

Por parte del Zaragoza, llega a este partido tras una pretemporada con más luces que sombras, pero con la ilusión y la esperanza -otra vez- de volver a la máxima categoría del fútbol español. Con un equipo con pocos retoques, pero con incorporaciones de nivel como la de Álex Muñoz o Diego Aguirre, aún tienen como objetivo cubrir la sensible baja de Borja Iglesias, quien marcó la friolera de 23 goles y fue uno de los principales artífices de que el equipo maño quedara tercero en la liga regular, a tan solo 4 puntos del ascenso directo.

Sin embargo, el partido de esta tarde será el más exigente en su pretemporada por delante del de la Real Sociedad, en el que se impusieron por 1 gol a 2. Además, cabe destacar el regreso de Lalo Arantegui: actual director deportivo del Zaragoza que empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la dirección deportiva con el submarino amarillo.

Todos los que quieran acudir a la ciudad deportiva para presenciar el encuentro podrán entrar gratis si son poseedores del abono de esta temporada. De no ser así, el Villarreal CF pone a disposición del aficionado que no sea socio entradas a 5 euros. Oportunidad para ver un gran partido en el que el submarino puede empezar a perfilar el hipotético once titular de liga.