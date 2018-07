El FIB ya piensa en su 25 edición

El evento finaliza con una asistencia media diaria de 40.000 personas, y aunque no se ha colgado el cartel de sold out ningún día, la afluencia más alta se registró en la jornada del viernes, cuando el cabeza de cartel fue The Killers, con 48.000 asistentes.

El 55% de los espectadores acudieron de países extranjeros, sobre todo de Reino Unido e Irlanda, y el 45% restante era de origen español, lo que hace que la diferencia entre fibers extranjeros y nacionales sea cada vez menor.

Los tres puntos violetas, una novedad de la edición de este año y cuya función era informar sobre acoso y sexismo, recibieron más de 900 visitas en el recinto, aunque no se ha registrado ningún caso. El FIB ya mira hacia 2019, un año especial, ya que celebrará su 25 edición.