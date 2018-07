El FIB abre las puertas de su vigésimo cuarta edición

Un año donde de nuevo se ha apostado por un cartel ecléctico, con nombres y estilos de todo tipo. Este jueves, encabeza el cartel el rapero Travis Scott junto con los norirlandeses Two Door Cinema Club, el británico J Hus o los nacionales Izal. Junto a ellos, se mantendrá apuesta por ritmos más festivos con Sofi Tukker, la mezcla de estilos que proponen bandas como Tune-Yards o Everything Everything, bandas de futuro como Pale Waves o Princess Nokia y más nombres de casa como Carolina Durante o Terry Vs Tori.

Junto a todos ellos, también brillará con luz propia la alcorina Nadia Sheikh, el primero de los artistas provinciales que tocará en esta edición, y que será la encargada de abrir el festival desde las 18:50 horas.

Esta edición no presenta grandes novedades en cuanto a su montaje pero sí en otras cuestiones. Así, se modifica el acceso de vehículos de cara a dotar de mayor seguridad a los fibbers que acuden a pie. Aunque la principal novedad llega con la apuesta por la lucha contra la violencia sobre la mujer, con el aumento de agentes femeninas de seguridad y la instalación de 3 puntos violeta tanto en el recinto como en las zonas de acampada. Así lo ha resaltado desde la organización su responsable de comunicación, Gustavo Navedo.

La jornada principal llegará mañana viernes, con el concierto de The Killers y la posible presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un hecho que no confirman desde el festival pero sí se muestran abiertos a recibirle.