Benicàssim entra de lleno en la 24ª edición del FIB

La jornada del jueves nos dejó grandes conciertos, con sorpresas como Caroline Rose y Princess Nokia, grandes momentos con Tune-Yards y Sofi Tukker y un retraso de media hora del cabeza de cartel, Travis Scott, que tuvo problemas con el jet privado que le traía desde Nuevo York junto a su pareja, Kylie Jenner.

Tras ello, el FIB afrontar 3 jornadas intensas, empezando por la de este viernes con el gran cabeza de cartel de esta edición como son The Killers. Los del Brandon Flowers buscarán levantar a los fibbers tanto con las canciones de su último disco, Wonderful Wonderful, como con algunas clásicas como Mr. Brightside, Human o Somebody Told Me.

Junto a la banda de Las Vegas, este segundo día también dejará la electrónica elegante de Eric Prydz, el toque brit con The Vaccines, The Charlatans y Catfish & The Bottlemen, el gamberrismo de Sleaford Mods, el sonido urbano local con C. Tangana y apuestas de casa como Perro, Tulsa o Joana Serrat.

Además se espera para esta noche la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechando su visita a Castellón, y sabiendo su interés por el FIB, dado que ya lo ha visitado en otras ediciones.

Fin de semana para los clásicos

El sábado será el turno para los míticos Pet Shop Boys. Neil Tennant y Chris Lowe regresan a Benicàssim con los clásicos de siempre pero una escenografía renovada con la que esperan sorprender a los asistentes.

Junto a ellos, otro punto electrónico diferente con Chase & Status tomarán el Escenario Maravillas. Y además, el festival también se reserva para la tercera jornada el pop elegante de los escoceses Belle & Sebastian, el post-rock de Toundra, el power-pop irónico de Los Punsetes y la segunda actuación de una banda provincial como es Junior Mackenzie.

El domingo servirá de cierre de esta 24ª edición con un viejo conocido. El ex-vocalista de Oasis, Liam Gallagher regresa a Benicàssim tras la buena acogida de su primer disco en solitario y amenazando con animar al máximo a las hordas inglesas que un año más pueblan el recinto de conciertos.

Junto a él, los franceses Justice serán los encargados de cerrar (antes que suene el vals) el escenario principal, en una jornada donde también pasarán los míticos Madness, el pop de Bastille y Dorian, el post-punk bailable de Parquet Courts y bandas con buen futuro como The Parrots, Shame y Nathy Peluso.

Todo ello antes que Aldo Linares desde los platos se encargue de cerrar una edición que parece haber frenado el crecimiento de asistentes pero que activará el reloj para poder celebrar sus 25 aniversario.